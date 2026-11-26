Громада в прикордонному регіоні

Садівська громада розташована на Сумщині. До неї входять 33 населені пункти, проживає близько 10,7 тисячі мешканців. Відстань до найвіддаленіших сіл становить приблизно 25 кілометрів. Громада працює в умовах прикордонного регіону, тому для людей особливо важливо отримувати потрібні послуги без зайвих труднощів, розповіли 24 Каналу в CDTO Campus.

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У середньому за тиждень до ради звертається близько 50 осіб: по довідки, консультації, для оформлення документів і подання звернень.

Для жителів віддалених сіл навіть отримання звичайної довідки часто означає поїздку до сільської ради, витрати часу та коштів. Особливо це складно для людей старшого віку та тих, хто не має власного транспорту– розповідає Тетяна Павлик.

Від щоденного досвіду до цифровізації

Тетяна прийшла на навчання з цифровізації через власну роботу. Кадрові документи, облік інформації, потреба швидко знаходити потрібні дані: усе це стало для неї відправною точкою.

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У кадровій роботі часто доводиться шукати необхідну інформацію в різних документах, файлах і папках. Це забирає час і ускладнює роботу. Подібні ситуації виникають і в інших підрозділах ради– каже вона.

На програму її привела можливість розробити власний цифровий проєкт: хотілося, щоб результати навчання стали конкретною ідеєю, яка допоможе мешканцям отримувати інформацію та послуги зручніше.

Що виявилося найкориснішим

Найбільше Тетяну зацікавила тема штучного інтелекту та цифрових інструментів. Раніше такі технології здавалися їй далекими від повсякденної роботи, а навчання допомогло побачити, як їх використовувати на практиці.

"Штучний інтелект може допомагати структурувати інформацію, готувати чернетки текстів, шукати ідеї та впорядковувати завдання. Це особливо цінно в роботі органу місцевого самоврядування, де багато інформації потрібно опрацьовувати швидко й зрозуміло", – пояснює вона.

Головним практичним результатом Тетяна називає вміння будувати логіко-структурну матрицю проєкту: розкладати ідею на проблему, мету, завдання, очікувані результати та показники успіху.

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Спочатку ми мали загальну ідею створення електронного сервісу для жителів громади. Після побудови логіко-структурної матриці ми чіткіше визначили проблему, цілі, завдання, необхідні ресурси та очікувані результати. Ідея стала конкретним проєктом із зрозумілими етапами реалізації– розповідає Тетяна Павлик.

Проєкт: єдина платформа послуг

Команда розробляє єдину цифрову платформу послуг Садівської громади. Спочатку на ній з'являться електронні заяви та звернення, а також інформація про послуги, необхідні документи й порядок їх надання. Далі функціонал розширюватимуть відповідно до потреб людей.

Для мешканця віддаленого села це означає, що довідку чи консультацію можна буде отримати дистанційно, без поїздки до ради. Особистий прийом і допомога працівників залишаються для тих, кому це потрібно.

Серед викликів Тетяна називає безпекову ситуацію та перебої з електропостачанням і зв'язком. Крім того, цифрові послуги мають бути доступними для людей різного віку та з різним рівнем цифрових навичок.

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"Під час реалізації проєкту важливо передбачити резервне живлення, збереження даних і можливість продовжувати роботу після відновлення електропостачання та зв'язку", – зазначає вона.

Після захисту проєкту команда планує перейти до практичної реалізації: визначити відповідальних, уточнити технічні вимоги та розпочати підготовку електронного сервісу. До роботи залучать керівництво громади, працівників ради й технічних фахівців. Завдяки підтримці Програми "Партнерство за сильну Україну" громада вже отримала необхідне навчання, два ноутбуки та багатофункціональний пристрій, а також очікує на два джерела безперебійного живлення.

Що дають офлайн-модулі

"Найцінніше для мене: можливість поспілкуватися з представниками інших громад, почути про їхній досвід і побачити, як вони підходять до вирішення схожих проблем", – розповідає Тетяна. За її словами, такі розмови допомагають подивитися на власні завдання під іншим кутом і зрозуміти, які рішення можна адаптувати. Важливо й те, що проєкт можна обговорити з менторами та отримати практичні рекомендації.

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Порада колегам

Тим, хто лише планує цифрову трансформацію, Тетяна радить починати з людей:

"Спочатку потрібно зрозуміти, що саме створює труднощі для мешканців, і лише потім шукати цифрове рішення", – каже вона. Не обов'язково одразу братися за масштабний проєкт: достатньо визначити конкретну проблему, поставити реалістичну мету й рухатися крок за кроком.