Образовательная программа "Цифровая трансформация для общин" реализуется при поддержке программы "Партнерство за сильную Украину", которую финансируют правительства Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции, сообщили 24 Каналу в CDTO Campus.

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Почему присоединилась к программе

Ольга Орловская работает заместителем поселкового головы по вопросам деятельности исполнительных органов Великодолинского поселкового совета с 2015 года. Община образована в 2020 году. По состоянию на 1 января 2026 года в ней проживают 17 662 человека, из которых 2 117 – внутренне перемещенные.

В общине уже работают Дія, "Социальная община", чат-бот "Свои" и "еВосстановление". Но в отдельных рабочих процессах до сих пор используются устаревшие подходы: с жителями общаются, в частности, по стационарным телефонам. Ольга выбрала программу, чтобы, по ее словам, "получить новые знания, практические инструменты и понимание того, как последовательно внедрять цифровые решения в деятельность органов местного самоуправления". Для нее цифровизация – это возможность пересмотреть подходы к работе и сделать их быстрее, прозрачнее и удобнее для людей и сотрудников рады.

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Ольга Орловская / Фото CDTO Campus

От двух идей к одному проекту

Сначала команда работала над двумя направлениями: единым цифровым порталом общины и цифровой устойчивостью услуг. Опросы и общественные обсуждения показали, что жителям важно знать об услугах и иметь возможность беспрепятственно их получать. Вместе с менторами команда тщательно изучила обе проблемы, и в итоге был выбран проект "Цифровая устойчивость критически важных услуг".

Портал пока остается мечтой. Его планируют создавать на базе системы электронного документооборота АСКОД, которая стоит около миллиона гривен и выходит за рамки бюджета конкурса. Частично община уже движется в этом направлении: депутаты выделили средства на приобретение части оборудования. Поэтому команда не отказывается от идеи портала, но будет реализовывать ее постепенно.

Что такое цифровая устойчивость

Для меня цифровая устойчивость – это способность общины продолжать выполнять свои основные функции и предоставлять критически важные услуги даже во время отключений электроэнергии, перебоев со связью или других чрезвычайных ситуаций– объясняет Ольга Орловская.

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В условиях войны, говорит она, община уже не раз убеждалась, насколько уязвимыми могут быть привычные рабочие процессы. "Мы должны построить систему, при которой отсутствие одного специалиста, электроэнергии или стабильного интернета не будет означать остановку работы целого направления", – говорит она.

В раде до сих пор работают проводные телефоны, и команда хочет заменить их на смартфоны. Значительная часть взаимодействия с жителями и сегодня происходит по традиционной модели: люди звонят специалисту, приходят лично, уточняют перечень документов и порядок получения услуг. После изменений жители, у которых нет смартфона, смогут подать заявление удаленно или получить услугу через смартфон, который будет в раде.

Ольга подчеркивает, что цифровые решения должны соответствовать реальным потребностям жителей, поэтому команда сначала опрашивала людей. В мае и июне в Великодолинской общине прошли фокус-группы, на которые пришли почти 200 человек.

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Команда цифровых лидеров, которая обучается, чтобы изменить свои общины / Фото CDTO Campus

ИИ как помощник в работе

Одной из самых полезных тем на обучении Ольга называет "ИИ-агенты для общины: автоматизация процессов и цифровые помощники". Работы в органах местного самоуправления становится все больше: расширяются полномочия, растет количество запросов и документов. Поэтому инструменты искусственного интеллекта могут стать для сотрудников рады эффективными помощниками.

Сама Ольга уже использует ChatGPT в качестве личного помощника: для структурирования информации, поиска нормативной базы и подготовки чернового текста ответов на обращения. Это "каркас" документа, который она затем проверяет, корректирует и дополняет. Сколько времени это экономит, пока не измеряли, но практическая польза, говорит она, очевидна.

Ольга уже требует от каждого сотрудника ознакомиться с возможностями искусственного интеллекта и самостоятельно попробовать, насколько он упрощает работу. Важно, чтобы они понимали и принципы безопасной работы с ним.

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Я бы хотела, чтобы каждый сотрудник понимал, какие задачи можно делегировать цифровому помощнику, а какие требуют исключительно профессионального решения человека– говорит она.

Что нужно для запуска

После защиты, говорит Ольга, самое важное – переход к практической реализации. Основные расходы проекта предусмотрены на служебные смартфоны, источники бесперебойного питания, ноутбуки и сетевое оборудование. Установить, настроить, провести инструктаж и тестирование сотрудники рады смогут собственными силами. Это позволяет уложиться в запланированный бюджет, но потребует дополнительного времени и усилий команды. Если проект поддержит Программа, в раде смогут сразу приступить к его реализации.

Коллегам из других общин Ольга советует не сомневаться в своих возможностях, присоединяться к обучающим программам и обучать собственные команды. Ведь сильное местное самоуправление начинается с компетентных людей, открытых к изменениям.

Я убеждена, что цифровизация общины – это очень важно и очень дорого. Но мы должны стремиться к тому, чтобы результатом этой работы стал новый уровень– говорит она.

Главным результатом цифровой трансформации для нее станет то, что житель быстрее получает нужную услугу, сотрудник рады тратит меньше времени на процессы, а община способна стабильно работать даже в самых сложных условиях.