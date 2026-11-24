Навчальна програма "Цифрова трансформація для громад" реалізується за підтримки Програми "Партнерство за сильну Україну", яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, повідомили 24 Каналу в CDTO Campus.

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Чому долучилася до програми

Ольга Орловська працює заступницею селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Великодолинської селищної ради з 2015 року. Громада утворена 2020 року. Станом на 1 січня 2026 року в ній живуть 17 662 особи, з яких 2 117 внутрішньо переміщені.

У громаді вже працюють Дія, "Соціальна громада", чат-бот "Свої" та "єВідновлення". Але в окремих робочих процесах досі є застарілі підходи: з мешканцями спілкуються, зокрема, через дротові телефони. Ольга обрала програму, щоб, за її словами, "отримати нові знання, практичні інструменти та розуміння того, як послідовно впроваджувати цифрові рішення в діяльність органів місцевого самоврядування". Для неї цифровізація – це можливість переглянути підходи до роботи й зробити їх швидшими, прозорішими та зручнішими для людей і працівників ради.

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Ольга Орловська / Фото CDTO Campus

Від двох ідей до одного проєкту

Спершу команда працювала над двома напрямами: єдиним цифровим порталом громади і цифровою стійкістю послуг. Опитування та громадські обговорення показали, що мешканцям важливо знати про послуги й мати змогу без перешкод їх отримати. З менторами команда глибоко дослідила обидві проблеми, а на захист пішов проєкт "Цифрова стійкість критичних послуг".

Портал поки залишається мрією. Його планують будувати на базі системи електронного документообігу АСКОД, яка коштує близько мільйона гривень і виходить за межі бюджету конкурсу. Частково громада вже рухається: депутати виділили кошти на придбання частини обладнання. Тому команда не відмовляється від ідеї порталу, але реалізовуватиме її поступово.

Що таке цифрова стійкість

Для мене цифрова стійкість – це здатність громади продовжувати виконувати свої основні функції та надавати критично важливі послуги навіть під час відключень електроенергії, перебоїв зі зв'язком або інших надзвичайних ситуацій– пояснює Ольга Орловська.

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В умовах війни, каже вона, громада вже не раз переконувалася, наскільки вразливими можуть бути звичні робочі процеси. "Ми повинні побудувати систему, за якої відсутність одного спеціаліста, електроенергії чи стабільного інтернету не означатиме зупинку роботи цілого напрямку", – каже вона.

У раді досі працюють дротові телефони, і команда хоче замінити їх на смартфони. Значна частина взаємодії з мешканцями й сьогодні відбувається за традиційною моделлю: люди телефонують спеціалісту, приходять особисто, уточнюють перелік документів і порядок отримання послуг. Після змін мешканці, у яких немає смартфона, зможуть подати заяву дистанційно або отримати послугу через смартфон, який буде в раді.

Ольга наголошує, що цифрові рішення мають відповідати реальним потребам мешканців, тому команда спершу питала людей. У травні і червні у Великодолинській громаді пройшли фокус-групи, на які прийшли майже 200 осіб.

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Команда цифрових лідерів, котра навчається, щоб змінити свої громади / Фото CDTO Campus

ШІ як помічник у роботі

Однією з найкорисніших на навчанні Ольга називає тему "ШІ-агенти для громади: автоматизація процесів і цифрові помічники". Роботи в органах місцевого самоврядування стає дедалі більше: розширюються повноваження, зростає кількість запитів і документів. Тому інструменти штучного інтелекту можуть стати для працівників ради дієвими помічниками.

Сама Ольга вже використовує ChatGPT як особистого помічника: для структурування інформації, пошуку нормативної бази та підготовки первинного тексту відповідей на звернення. Це "скелет" документа, який вона потім перевіряє, коригує й доповнює. Скільки часу це економить, поки не вимірювали, але практична користь, каже вона, очевидна.

Ольга вже вимагає від кожного працівника ознайомитися з можливостями штучного інтелекту й самостійно спробувати, наскільки він спрощує роботу. Важливо, щоб вони розуміли й принципи безпечної роботи з ним.

Я б хотіла, щоб кожен працівник розумів, які завдання можна делегувати цифровому помічнику, а які потребують виключно професійного рішення людини– каже вона.

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Що потрібно для запуску

Після захисту, каже Ольга, найважливіше – перехід до практичної реалізації. Основні витрати проєкту передбачені на службові смартфони, джерела безперебійного живлення, ноутбуки та мережеве обладнання. Встановити, налаштувати, провести інструктаж і тестування працівники ради зможуть власними силами. Це дає змогу вкластися в запланований бюджет, але потребуватиме додаткового часу й зусиль команди. Якщо проєкт підтримає Програма, у раді зможуть одразу почати його реалізацію.

Колегам з інших громад Ольга радить не сумніватися у своїх можливостях, долучатися до навчальних програм і навчати власні команди. Адже сильне місцеве самоврядування починається з компетентних людей, відкритих до змін.

Я переконана, що цифровізація громади – це дуже важливо і дуже дорого. Але ми маємо прагнути, щоб результатом цієї роботи став інший рівень– каже вона.

Головним результатом цифрової трансформації для неї буде те, що мешканець швидше отримує потрібну послугу, працівник ради витрачає менше часу на процеси, а громада здатна стабільно працювати навіть у найскладніших умовах.