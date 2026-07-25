Claude Opus 5 официально вышла Anthropic рассказала, что изменилось

Anthropic выпустила новую версию своей обширной языковой модели Claude Opus. Компания обещает более высокую эффективность, производительность, приближенную к флагманскому решению, и новые возможности для разработчиков.

Компания Anthropic официально представила Claude Opus 5 – новую версию своей мощнейшей линейки моделей искусственного интеллекта. Релиз состоялся примерно через два месяца после выхода Claude Opus 4.8, что соответствует темпам обновления моделей, которых компания придерживалась в последнее время. Об этом пишет 9to5mac .

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Чем Claude Opus 5 отличается от предыдущих моделей?

Claude остается одной из самых популярных платформ Anthropic и включает в себя три основных модели. Haiku предназначена для быстрых и недорогих задач, Sonnet занимает средний сегмент, а Opus является наиболее производительной и мощной моделью среди них.

Новая версия заменяет Claude Opus 4.8 и становится актуальной флагманской моделью серии Opus. Anthropic заявляет, что Claude Opus 5 обеспечивает производительность, близкую к модели Claude Fable 5, но стоит примерно вдвое дешевле.

Fable 5 остается самой мощной моделью компании. Она представляет собой коммерческую версию модели Mythos с дополнительными механизмами безопасности. Ранее Anthropic откладывала ее полноценный запуск из-за беспокойства по поводу возможного использования модели в кибербезопасности и других чувствительных сферах.

По словам компании, Opus 5 ориентирована на повседневное использование и работает эффективнее предыдущих моделей. Именно она теперь станет по умолчанию моделью для пользователей тарифного плана Claude Max, а также самой мощной доступной моделью в подписке Claude Pro .

Новые возможности для разработчиков

Вместе с запуском Claude Opus 5 Anthropic представила еще два обновления своей платформы для разработчиков.

Первое новшество позволяет изменять набор инструментов, к которым Claude имеет доступ непосредственно во время диалога. Ранее такие изменения могли сбрасывать кэш запроса, что отрицательно сказывалось на производительности и скорости работы.

Вторая функция касается API . Теперь разработчики могут включить автоматическое переключение между моделями. Если система безопасности определит, что запрос не может быть выполнен Opus 5 или Fable 5, он автоматически будет перенаправлен в другую модель, которая сможет его обработать. Таким образом, запрос не будет блокироваться полностью, а пользователь получит ответ от наиболее подходящей модели.

Сколько стоит Claude Opus 5?

Anthropic сообщила, что Claude Opus 5 уже доступна на всех платформах компании. Стоимость использования осталась такой же, как у Claude Opus 4.8. За обработку 1 миллиона входных токенов компания будет взимать 5 долларов США, а за 1 миллион выходных токенов – 25 долларов США .

Сохранение предыдущей ценовой политики означает, что пользователи получают более производительную модель без повышения стоимости использования.

Выпуск Claude Opus 5 демонстрирует стремление Anthropic регулярно усовершенствовать свои модели на фоне жесткой конкуренции на рынке генеративного искусственного интеллекта.

Компания делает ставку не только на повышение качества ответов, но и эффективность работы и новые инструменты для разработчиков. Такой подход должен сделать Claude более привлекательной платформой как для обычных пользователей, так и для бизнеса , интегрирующего большие языковые модели в собственные сервисы.