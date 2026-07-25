Компанія Anthropic офіційно представила Claude Opus 5 – нову версію своєї найпотужнішої лінійки моделей штучного інтелекту. Реліз відбувся приблизно через два місяці після виходу Claude Opus 4.8, що відповідає темпам оновлення моделей, яких компанія дотримувалася останнім часом. Про це пише 9to5mac.

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Чим Claude Opus 5 відрізняється від попередніх моделей?

Claude залишається однією з найпопулярніших платформ Anthropic і включає три основні моделі. Haiku призначена для швидких і недорогих завдань, Sonnet займає середній сегмент, а Opus є найбільш продуктивною та найпотужнішою моделлю серед них.

Нова версія замінює Claude Opus 4.8 і стає актуальною флагманською моделлю серії Opus. Anthropic заявляє, що Claude Opus 5 забезпечує продуктивність, близьку до моделі Claude Fable 5, але коштує приблизно вдвічі дешевше.

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Fable 5 наразі залишається найпотужнішою моделлю компанії. Вона є комерційною версією моделі Mythos із додатковими механізмами безпеки. Раніше Anthropic відкладала її повноцінний запуск через занепокоєння щодо можливого використання моделі в кібербезпеці та інших чутливих сферах.

За словами компанії, Opus 5 орієнтована на повсякденне використання та працює ефективніше за попередні моделі. Саме вона тепер стане моделлю за замовчуванням для користувачів тарифного плану Claude Max, а також найпотужнішою доступною моделлю в підписці Claude Pro.

Нові можливості для розробників

Разом із запуском Claude Opus 5 Anthropic представила ще два оновлення своєї платформи для розробників.

Перше нововведення дозволяє змінювати набір інструментів, до яких Claude має доступ, безпосередньо під час діалогу. Раніше такі зміни могли скидати кеш запиту, що негативно впливало на продуктивність і швидкість роботи.

Друга функція стосується API. Тепер розробники можуть увімкнути автоматичне перемикання між моделями. Якщо система безпеки визначить, що запит не може бути виконаний Opus 5 або Fable 5, він автоматично буде перенаправлений до іншої моделі, яка зможе його обробити. Таким чином запит не блокуватиметься повністю, а користувач отримає відповідь від найбільш відповідної моделі.

Скільки коштує Claude Opus 5?

Anthropic повідомила, що Claude Opus 5 вже доступна на всіх платформах компанії. Вартість використання залишилася такою самою, як у Claude Opus 4.8. За обробку 1 мільйона вхідних токенів компанія стягуватиме 5 доларів США, а за 1 мільйон вихідних токенів – 25 доларів США.

Збереження попередньої цінової політики означає, що користувачі отримують продуктивнішу модель без підвищення вартості використання.

Випуск Claude Opus 5 демонструє прагнення Anthropic регулярно вдосконалювати свої моделі на тлі жорсткої конкуренції на ринку генеративного штучного інтелекту.

Компанія робить ставку не лише на підвищення якості відповідей, а й на ефективність роботи та нові інструменти для розробників. Такий підхід має зробити Claude привабливішою платформою як для звичайних користувачів, так і для бізнесу, який інтегрує великі мовні моделі у власні сервіси.