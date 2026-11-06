Claude теперь умеет считать ваши деньги

Что предлагает функция "Personal Finance" в Claude?

Функция работает для пользователей тарифов Pro, Max и Ultra в США и будет распространяться на этой неделе, пишет Android Authority. Вместо того чтобы переключаться между несколькими банковскими приложениями, пользователь подключает банковские и кредитные карты и ведет разговор о своих деньгах в одном месте. Можно спросить, куда делась зарплата, выросли ли расходы или сколько денег осталось до следующей выплаты.

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Claude разбивает расходы на категории и сравнивает их по разным месяцам. Он ищет дубликаты списаний и подписки, которые незаметно дорожают, а также определяет, какие платежи ожидаются в ближайшее время. На основе этих данных сервис может создавать настраиваемые графики, календари и информационные панели.

Anthropic подчеркивает, что ни переводить, ни вкладывать деньги Claude не сможет.

Несмотря на это, специалисты Anthropic не скрывают, что доступ к данным довольно широкий. Авторизованные подключения открывают Claude доступ к балансам, кредитным лимитам, данным счетов и транзакциям за последние два года.

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Насколько защищены ваши данные?

Подключение происходит через сервис Plaid. Пользователь входит в свой банк напрямую, поэтому пароль от онлайн-банкинга Claude не получает. Доступ исключительно для чтения: помощник не может переводить средства, управлять счетами или инвестировать.

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Anthropic также уверяет, что разговоры в отдельном разделе "Personal Finance" не используются для обучения моделей. Отключить счета можно в любой момент. Рекламы в финансовых советах тоже нет: сервис не показывает спонсируемых рекомендаций.

В то же время компания признает, что Claude, как и любой другой инструмент на основе искусственного интеллекта, может ошибаться. Поэтому важные цифры стоит проверять самостоятельно.

Почему это происходит именно сейчас?

Anthropic присоединилась к гонке, в которой уже участвуют ее конкуренты. OpenAI уже добавила подключение финансовых счетов в ChatGPT, а Gemini от Google умеет анализировать расходы благодаря интеграции с Wallet. Android Authority отмечает, что первое появление этой функции в Claude заметили еще в сентябре.

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Банки относятся к этой тенденции осторожно. Bank of America недавно предупредил клиентов не предоставлять пароли от банковских счетов ИИ-ассистентам, хотя и признает потенциал искусственного интеллекта в сфере финансов. На этом фоне подход Anthropic выглядит более осмотрительным: Claude может изучать финансовую жизнь пользователя, но ключей к его деньгам не получает.