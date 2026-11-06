Claude тепер уміє рахувати ваші гроші

Що вміє Personal Finance у Claude?

Функція працює для користувачів тарифів Pro, Max і Ultra у США й поширюватиметься цього тижня, пише Android Authority. Замість того, щоб перемикатися між кількома банківськими застосунками, користувач підключає банківські та кредитні картки й веде розмову про свої гроші в одному місці. Можна запитати, куди поділася зарплата, чи зросли витрати або скільки грошей залишається до наступної виплати.

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Claude розбиває витрати на категорії та порівнює їх за різні місяці. Він шукає дублікати списань і підписки, які непомітно дорожчають, а також визначає, які платежі очікуються найближчим часом. Із цих даних сервіс може створювати налаштовувані графіки, календарі та інформаційні панелі.

Anthropic наголошує, що ні переказувати, ні вкладати гроші Claude не зможе.

Попри це, фахівці Anthropic не приховують, що доступ до даних доволі широкий. Авторизовані підключення відкривають Claude баланси, кредитні ліміти, дані рахунків і транзакції за останні два роки.

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Як захищені ваші дані?

Підключення відбувається через сервіс Plaid. Користувач входить у свій банк напряму, тому пароль від онлайн-банкінгу Claude не отримує. Доступ суто для читання: асистент не може переказувати кошти, керувати рахунками чи інвестувати.

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Anthropic також запевняє, що розмови всередині окремого розділу Personal Finance не використовуються для навчання моделей. Відключити рахунки можна будь-коли. Реклами у фінансових порадах теж немає: спонсорованих рекомендацій сервіс не показує.

Водночас компанія визнає, що Claude, як і будь-який інший інструмент на основі штучного інтелекту, може помилятися. Тому важливі цифри варто перевіряти самостійно.

Чому це відбувається саме зараз?

Anthropic приєдналася до перегонів, у яких уже беруть участь її конкуренти. OpenAI вже додала підключення фінансових рахунків у ChatGPT, а Gemini від Google вміє аналізувати витрати через інтеграцію з Wallet. Android Authority зазначає, що першу появу функції у Claude помітили ще у вересні.

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Банки ставляться до цієї тенденції обережно. Bank of America нещодавно попередив клієнтів не давати паролі від банківських акаунтів ШІ-асистентам, хоча й визнає потенціал штучного інтелекту у фінансах. На цьому тлі підхід Anthropic виглядає обачнішим: Claude може вивчати фінансове життя користувача, але ключів від його грошей не отримує.