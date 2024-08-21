Каждый украинец может получить бесплатный VPN: как это сделать всего в несколько шагов

Украинская компания MacPaw создала один из самых популярных сегодня VPN-сервисов, позволяя быстро анонимизировать ваш трафик и спрятаться от сайтов, которым вы не доверяете, или которые по тем или иным причинам не допускают пользователей из других стран. Самое интересное, что каждый украинец и украинка могут получить его полностью бесплатно, где бы ни находились.

Но для начала о свежем обновлении

20 августа MacPaw выпустила очередное обновление для ClearVPN, которое добавляет поддержку iPad. Эта версия, как и любая другая, включает улучшенные функции безопасности, такие как встроенный DNS-блокировщик рекламы, защита от вредоносного программного обеспечения, алгоритм "Оптимальное подключение" (определяет самый быстрый сервер для нужд пользователя), виджеты, серверы в более чем 45 странах и предотвращения кибератак.

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Также в этом обновлении появилась поддержка португальского языка.

ClearVPN для iPadOS сохраняет интуитивный интерфейс и функции, которые уже оценили пользователи других платформ, таких как macOS, iOS, Android и Windows. Теперь пользователи iPad могут в одно касание защитить свою приватность онлайн и получить доступ к глобальным библиотекам контента.

Как получить бесплатный Premium ClearVPN бесплатно

ClearVPN остается бесплатным для всех украинцев независимо от их географического расположения через верификацию гражданства в Дії. Для этого вам понадобится приложение последней версии и, собственно, валидированный и работающий профиль в Дії.

Как это сделать на смартфоне с iOS/Android

Откройте приложение и создайте себе учетную запись, или войдите в уже существующую. Нажмите на иконку настроек в нижнем правом углу приложения и выберите "Верифицироваться через Дію". После этого вам нужно только подтвердить гражданство через Дію. Это занимает всего несколько секунд.



Как получить бесплатный Premium ClearVPN – шаг первый / Коллаж 24 Канала / Фото MacPaw



Как получить бесплатный Premium ClearVPN – шаг второй / Коллаж 24 Канала / Фото MacPaw

В приложении для macOS/Windows

Установите ClearVPN и откройте приложение. Откройте "Параметры" слева внизу. Перейдите на вкладку "Объединяемся за Украину" и выберите "К действию". При необходимости, войдите в аккаунт. Откройте приложение Дія на телефоне и отсканируйте QR-код для проверки. Примите запрос. Готово.

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Насколько это безопасно

ClearVPN не получает никаких персональных данных пользователя при использовании Дии. Приложение также не собирает информацию об активности пользователя ClearVPN, и шифрует данные по современным стандартам индустрии. Вам не нужно волноваться, что какие-то данные будут привязаны к вашему имени через Дію.