Microsoft Copilot теперь доступен прямо в Viber

Теперь пользователи Viber в Украине могут воспользоваться возможностями искусственного интеллекта Copilot от Microsoft прямо в приложении мессенджера. Отдельную программу чат-бота устанавливать не нужно.

Как это работает

Быстрые ответы на вопросы, генерация изображений для воплощения ваших идей, подбор подарка на день рождения – знакомые задачи, которые люди задают искусственному интеллекту. Теперь об этом можно спросить ИИ-ассистента прямо в мессенджере: Copilot становится доступным для пользователей Rakuten Viber в Украине, пишет 24 Канал.

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Copilot - это помощник на основе искусственного интеллекта, созданный Microsoft. В его основе – та же технология OpenAI, которую заложили в ChatGPT, но "приправленная" собственными особенностями. Если по тем или иным причинам вы не можете установить отдельное приложение для работы с Copilot, то теперь с ним можно взаимодействовать прямо в Viber, совмещая функции мессенджера и чат-бота в одном месте. Таким образом пользователи смогут экономить время, выполнять творческие задачи и повышать свою производительность благодаря ИИ.

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно найти его в поиске под названием "Copilot", а затем просто отправить сообщение чат-боту. Вы также увидите готовые кнопки, вроде создания изображения, нажатие которых предоставит начальные подсказки.

Миссия Viber как супераппа – упростить решение ежедневных задач и улучшить опыт взаимодействия с приложением Viber,

– говорит Атанас Райков, вице-президент по маркетингу Rakuten Viber.

По его словам, Copilot на 100% соответствует этой цели, предоставляя быстрые ответы, персонализированные советы и свежие идеи в привычном чате.

Это партнерство является важным шагом на пути компании к глобальному суперприложению, а добавление ИИ в перечень функций должно лучше соответствовать последним трендам.

В Microsoft тоже прокомментировали партнерство. Давид Бонаперсона, руководитель отдела продуктов Copilot, говорит, что компания рада быть партнерами Viber, которым пользуются миллионы людей по всему миру. "Это сотрудничество делает Copilot еще доступнее, позволяя пользователям Viber в один клик прокачать свою креативность и производительность с ИИ-помощником".