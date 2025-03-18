Новый экипаж прибыл на МКС, и на несколько часов там стало очень людно

Космический корабль Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции в воскресенье, открывая американцам Бутчу Уилмору и Суни Уильямс путь к возвращению на Землю после более чем девяти месяцев пребывания в космосе. Оба уже отстыковались от МКС и готовятся к приземлению в компании двух других астронавтов, но на короткий период станция была весьма тесной.

Как это было

Экипаж Crew-10 прибыл на МКС примерно через 29 часов после запуска из Космического центра Кеннеди во Флориде в пятницу вечером, с астронавтами NASA Энн МакКлейн и Николь Эйерс, астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониши и российским космонавтом Кириллом Песковым, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Прямая трансляция их прибытия показала радостные сцены, когда они вошли на МКС и обняли членов предыдущего экипажа, а также вынужденных жителей станции Уилмора и Уильямс, чья миссия должна была длиться всего восемь дней, но затянулась на месяцы. NASA и Boeing тогда обнаружили утечку гелия и проблемы с двигателями космического корабля Starliner, который доставил их на МКС. Это вынудило агентство вернуть капсулу без экипажа, чтобы устранить риск для их жизни.

Уилмор и Уильямс провели длительное время на МКС, поддерживая исследования станции, техническое обслуживание, а также тестирование систем Starliner и анализ данных. Суни Уильямс тем временем взяла на себя командование станцией.

Однако оба уже на пути домой вместе с американским астронавтом Ником Хейгом и российским космонавтом, которые прибыли в сентябре. Перед тем, как экипаж отбывал со станции, все присутствующие на борту сделали совместное фото.



Все астронавты, которые присутствовали на МКС после прибытия Crew-10 и перед отбытием Crew-9, Бутча Уилмора и Суни Уильямс / Фото NASA

На снимке присутствуют 11 человек, что не часто можно увидеть на МКС. Обычно там находится 6 или 7 человек одновременно, но эта ситуация является исключительной.

Астронавты Crew-10 проведут на МКС примерно следующие шесть месяцев, проводя научные исследования и тестирования, которые помогут подготовить людей к будущим полетам в космос.