Самая сухая пустыня мира неожиданно покрылась цветами: редкие фото

Впервые за десять лет растения в пустыне Атакама начали цвести посреди зимы, покрывая красками часть самого сухого региона планеты. Редкое цветение — результат дождей, выпавших на севере Чили, когда в Южном полушарии была осень.

Цветущая пустыня

Около 11 миллиметров осадков выпало в середине апреля, что в сочетании с утренним туманом активизировало растительность, которая может оставаться в состоянии покоя до 15 лет. Одними из первых видов, которые украсили ландшафт этого года, были "пата де гуанако" (Cistanthe grandiflora) с яркими цветами цвета фуксии и белые "полевые вздохи" (Nolana baccata).

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Редкое зимнее цветение сейчас происходит на территории площадью от 300 до 400 квадратных километров, сообщил Сесар Писарро, руководитель отдела сохранения биоразнообразия и научных исследований Национальной лесной корпорации в Атакаме.

Полноценное же цветение пустыни, которое происходит весной (с сентября по октябрь) благодаря зимним дождям, может простираться на площади около 15 000 квадратных километров, где цветет более 200 видов растений.

Обычно цветы пустыни расцветают весной (когда у нас, в Северном полушарии, осень), если перед этим выпадает не менее 15 миллиметров осадков. Часто это связано с явлением Эль-Ниньо, которое увеличивает количество осадков в Чили выше среднего уровня. В 2015 году дожди выпали в марте, активизировав вегетацию зимой, так же, как это происходит сейчас. Затем дожди шли с июня по август, поэтому пустыня взорвалась цветами повторно весной.



Пустыня Атакама расцвела посреди зимы / Фото César Esteban/Pizarro Gacitúa



Пустыня Атакама расцвела посреди зимы / Фото César Esteban/Pizarro Gacitúa



Пустыня Атакама расцвела посреди зимы / Фото César Esteban/Pizarro Gacitúa

Редкое зимнее цветение пустыни Атакама не обходится без проблем. Главная из них, по словам Марии Фернанды Перес, доцента кафедры экологии Папского католического университета Чили, заключается в том, что опылители прибывают не так быстро, как растения реагируют на дождь.

Если семена прорастают и цветут, но опылители не прилетают, семена исчерпываются,

– сказала она журналистам.

Из-за более низких, чем обычно, температуры, сейчас там нет пчел, бабочек, жуков и других опылителей. Были замечены только клещи и несколько рептилий, птиц и млекопитающих.

Травянистые растения, как те, что цветут в пустыне Атакама, имеют механизм самоопыления, который активируется, если опылители не прилетают в определенный год. Но этот резервный вариант происходит в конце цветения.



Пустыня Атакама расцвела посреди зимы / Фото César Esteban/Pizarro Gacitúa

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С изменением климата такие аномальные явления, как нынешнее зимнее цветение, могут участиться, что потенциально будет означать, что однолетние растения не будут размножаться. По словам ученых, в цветущей пустыне останутся только луковичные растения, что резко уменьшит ее разнообразие или освободит место для инвазивных видов.



Пустыня Атакама расцвела посреди зимы / Фото César Esteban/Pizarro Gacitúa



Пустыня Атакама расцвела посреди зимы / Фото César Esteban/Pizarro Gacitúa