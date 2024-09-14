Владелец Cybertruck покрыл машину из нержавеющей стали имитацией того же самого материала

Владелец Cybertruck потратил 4200 долларов на обшивку, которая выглядит как нержавеющая сталь, хотя сам пикап уже имеет корпус из этого материала. Как он объясняет свой странный поступок?

Вполне понятная причина

Сразу после выхода Cybertruck в сети заговорили о том, что компания поступила неправильно, выбрав для покрытия кузова именно нержавеющую сталь. Собственно, это можно было сказать даже раньше, ведь каждый, кто имеет дома бытовые приборы из этого материала, прекрасно знает, в чем дело: он является буквально магнитом для грязи, который на светлой блестящей поверхности видно особенно хорошо.

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Но что делать владельцу Cybertruck, который хочет получить преимущества ослепительных кузовных панелей, но не иметь хлопот с постоянной чисткой? Правильно, воспользоваться услугами обертывания корпуса, которое обычно предназначено для изменения цвета машины на черный, белый, розовый или другой доступный. Сама Tesla тоже предлагает эту опцию почти с момента выхода пикапа на рынок, но, кажется, не имеет в ассортименте того же цвета, что предлагает базовая машина из стали.

На форуме CybertruckOwnersForum пользователь KRTRW, представившийся Кайлом, опубликовал подробный обзор своего опыта, включая подробный чек за оказанные услуги.

Обклеили наш Cybertruck и затонировали керамикой в Empire Custom Wraps в Темекуле, Калифорния. Мы живем в Аризоне, но Empire Custom обернули более десятка Cybertruck, и я решил, что хочу обратиться к опытным мастерам. Они также были дешевле, чем наши местные магазины. Все, кто комментировал грузовик, не знали, что он был обернут,

– пишет KRTRW.

В целом он потратил 4200 долларов в дополнение к пикапу, цена которого составляет не менее 100 000 долларов. Цвет обшивки, который он выбрал, называется Flexishield Shining Silver. С ней машина выглядит так же, как и не оклеенная, но теперь не склонна собирать на себе все на свете пятна и отпечатки пальцев.

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Популярная услуга

Обертывание кибертранспортных средств стало очень популярным после того, как вскрылись проблемы, связанные с кузовами из нержавеющей стали. Но в других случаях машина получает совершенно другой цвет, в зависимости от наличия того или иного цвета пленки для наклеивания. Например, часто можно увидеть черные или синие пикапы.

Инструкция по эксплуатации рекомендует немедленно мыть машину при появлении любой грязи, пятен или птичьего помета, но запрещает делать это под прямыми солнечными лучами. Такая требовательность обслуживания не оставляет выбора владельцам.

Компания Tesla признала проблему с кузовом и теперь предлагает клиентам оклеивать грузовики тремя разными цветами за 6 500 долларов. Поэтому можно сказать, что KRTRW очень хорошо сэкономил.