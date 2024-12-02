NASA обнаружило доказательства целой сети пещер на Луне

Если человечество хочет когда-нибудь заселить Луну и Марс, оно должно позаботиться о надежном убежище, в котором астронавты будут защищены от губительного воздействия космической радиации. Одним из вариантов, которые ученые рассматривают для обустройства постоянного жилья, являются пещеры и лавовые туннели под поверхностью. Кажется, именно такие только что нашло NASA.

Детали

Используя данные с орбитального аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), международная команда ученых обнаружила доказательства наличия пещер под поверхностью Луны. Они похожи на земные лавовые трубы, проложены древними потоками расплавленной породы, сообщает 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

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Эти данные, полученные в результате десятилетней радиолокационной съемки, намекают на значительные подземные образования, которые могут помочь будущим миссиям астронавтов, обеспечив им естественное убежище.

Что интересно, источником этого открытия являются старые данные, собранные еще в 2010 году. Повторно проанализировав их, команда обнаружила признаки пещеры, что простирается по меньшей мере на 60 метров, но полная длина туннеля неизвестна. Вход расположен в 370 километрах к северо-востоку от места первой высадки человека на Луну.

Ученые десятилетиями подозревали, что на Луне, как и на Земле, есть подземные пещеры. Ямы, которые могут вести к пещерам, были обнаружены на многих снимках с лунных орбитальных аппаратов NASA. Позже их наличие было подтверждено по всей поверхности спутника благодаря снимкам и тепловым измерениям поверхности.

Теперь анализ данных радиолокатора Mini-RF показывает нам, насколько далеко могут простираться эти пещеры,

– сказал Ноа Петро, научный сотрудник проекта LRO из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Такие лунные ямы могут поддерживать человеческую деятельность на поверхности Луны. Даже 60 метров будет достаточно для первых нескольких поселенцев, но ученые говорят, что эти пещеры потенциально могут простираться на километры, просто мы не видим большую их часть из-за толстого слоя лунной коры.

Подобно "лавовым трубам", найденных на Земле, ученые подозревают, что лунные пещеры образовались, когда расплавленная лава протекала под уже застывшей ранее лавой, оставляя за собой длинный полый туннель. Если потолок застывшей лавовой трубы разрушается, то открывается яма, которая может вести в другую часть длинного туннеля.