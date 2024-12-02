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Використовуючи дані з орбітального апарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), міжнародна команда вчених виявила докази наявності печер під поверхнею Місяця. Вони схожі на земні лавові труби, прокладені стародавніми потоками розплавленої породи, повідомляє 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.

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Ці дані, отримані в результаті десятирічної радіолокаційної зйомки, натякають на значні підземні утворення, які можуть допомогти майбутнім місіям астронавтів, забезпечивши їм природний притулок.

Що цікаво, джерелом цього відкриття є старі дані, зібрані ще у 2010 році. Повторно проаналізувавши їх, команда виявила ознаки печери, що простягається щонайменше на 60 метрів, але повна довжина тунелю невідома. Вхід розташований за 370 кілометрів на північний схід від місця першої висадки людини на Місяць.

Вчені десятиліттями підозрювали, що на Місяці, як і на Землі, є підземні печери. Ями, які можуть вести до печер, були виявлені на багатьох знімках з місячних орбітальних апаратів NASA. Пізніше їх наявність було підтверджено по всій поверхні супутника завдяки знімкам і тепловим вимірам поверхні.

Тепер аналіз даних радіолокатора Mini-RF показує нам, наскільки далеко можуть простягатися ці печери,

– сказав Ноа Петро, науковий співробітник проєкту LRO з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.

Такі місячні ями можуть підтримувати людську діяльність на поверхні Місяця. Навіть 60 метрів буде достатньо для перших кількох поселенців, але вчені кажуть, що ці печери потенційно можуть простягатися на кілометри, просто ми не бачимо більшу їх частину через товстий шар місячної кори.

Подібно до "лавових труб", знайдених на Землі, вчені підозрюють, що місячні печери утворилися, коли розплавлена лава протікала під уже застиглою раніше лавою, залишаючи за собою довгий порожнистий тунель. Якщо стеля застиглої лавової труби руйнується, то відкривається яма, яка може вести в іншу частину довгого тунелю.