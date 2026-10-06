Еще один дата-центр в Киеве полностью прекратил работу после российских атак

Российский обстрел привел к полной остановке работы киевского дата-центра компании "Омега Телеком". Оператор, обеспечивающий связь для сотен провайдеров по всей стране, вынужден в срочном порядке переносить свои мощности на резервные площадки для сохранения сервисов.

Остановка технологического узла и переход на резервные ресурсы

Представители телекоммуникационной компании обратились к своим партнерам и клиентам с заявлением, в котором подтвердили вынужденное закрытие объекта. Несмотря на потерю ключевой площадки в столице, специалисты не прекращают круглосуточную работу. В настоящее время инженеры восстанавливают каналы связи и доступ к интернету через обособленные площадки, пишет 24 Канал.

Вынуждены констатировать факт: после массированной вражеской атаки киевский дата-центр "Омега Телеком" прекращает свою работу,

– прокомментировали представители "Омега Телеком" на странице компании в Facebook.

В компании подчеркнули, что этот момент является чрезвычайно сложным для всей команды, однако провайдер не планирует останавливать деятельность всей компании.

Мы продолжаем восстанавливать каналы связи и доступ к сети Интернет на резервных площадках,

– добавили в компании.



Последствия обстрела "Омега Телеком" в Киеве / Фото "Омега Телеком"



Последствия обстрела "Омега Телеком" в Киеве / Фото "Омега Телеком"

Масштаб инфраструктуры и значение для рынка

ООО "Омега Телеком" работает на рынке с 2012 года и занимает ведущее место среди инфраструктурных операторов Украины, пишет dev.ua. Компания обслуживает более 300 интернет-провайдеров. Основным владельцем группы компаний, в которую также входят "Омега ТВ" и "Омега Секьюритиз", является предприниматель Олег Шевчук.

Сеть оператора охватывает более 260 городов страны, а общая протяженность магистральных оптоволоконных линий составляет около 18 500 километров. Разрушенный киевский дата-центр имел площадь 900 квадратных метров и содержал 159 серверных стоек.

Кроме того, оптоволоконное кольцо компании проходит через критически важные киевские узлы обмена трафиком, обеспечивая связь с большинством украинских телеком-операторов. Ранее вражеский двойной удар уничтожил оборудование главного технического узла компании, после чего инженеры начали перенаправлять трафик на дополнительные локации.



Последствия обстрела "Омега Телеком" в Киеве / Фото "Омега Телеком"



Последствия обстрела "Омега Телеком" в Киеве / Фото "Омега Телеком"

Системные атаки на украинские дата-центры

Уничтожение объекта "Омега Телеком" стало частью массированной кампании противника против телекоммуникационного сектора Украины. В начале октября полностью прекратил работу киевский дата-центр "Парковый", восстановление которого назвали невозможным, а данные пользователей эвакуировали в Европейский Союз.

Кроме того, россияне разрушили дата-центр dline.ua в столице. Атакам подверглись также площадки компаний Data Group, MiroHost, UTELS, Crazy Network, KIEVNET, Cityhost и других провайдеров. Руководство оператора "Киевстар" сообщило о восьми прямых попаданиях в свою инфраструктуру за 10 дней, в частности, ракетные удары повредили главный офис и центральный склад.

Несмотря на серьезные повреждения и потерю части оборудования, украинские специалисты продолжают поддерживать стабильность национальной сети с помощью резервных систем.