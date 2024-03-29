Ученые говорят, что утерянные бомбы времен мировых войн имеют все больше шансов взорваться

Боеприпасы, похороненные и забытые после прошлых конфликтов, могут стать более чувствительными к воздействию с возрастом, говорят исследователи. Они опубликовали статью, в которой утверждают, что боеприпасы времен Первой и Второй мировых войн сегодня могут детонировать с большей вероятностью.

Опасность

Боеприпасы постоянно изнашиваются, что приводит к утечке опасных материалов в окружающую среду, потенциально создавая экологические и социальные риски, говорят исследователи. Кроме того, поскольку взрывчатые вещества со временем портятся, что часто является следствием плохих условий хранения или наличия нежелательных факторов, таких как влага и определенные металлы, боеприпасы могут становиться все более чувствительными к внешним раздражителям и восприимчивыми к случайной детонации.

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Команда исследовала взрывные комбинации тротила и аммиачной селитры, аматолы, изъятые из старых боеприпасов в Норвегии. Впервые они были созданы в 1915 году, когда в Великобритании во время Первой мировой войны не хватало артиллерийских снарядов. В течение нескольких десятилетий – вплоть до Второй мировой войны – аматолы использовали как удобный заменитель чистого тротила во взрывчатке.

Боеприпасы, найденные в Норвегии, были боевыми, то есть готовыми к взрыву, и были найдены во время операций по обезвреживанию взрывоопасных предметов, призванных избежать именно этого. Все боеприпасы, которые исследовала команда, были изготовлены до мая 1945 года в Германии.

Чтобы проверить чувствительность бомб, команда использовала устройство, которое называется "падающий молот". Суть прибора заключается в том, как он звучит: на взрывчатое вещество сбрасывают массу, чтобы определить силу, которая необходима для катализации реакции.

На удивление, боеприпасы оказались гораздо более чувствительными к детонации сегодня, чем были бы при своем создании. В случае одной взрывной комбинации (которую в исследовании назвали "вещество B") взрывчатка оказалась в четыре раза чувствительнее, чем ожидалось.

Команда не смогла определить, что сделало боеприпасы более чувствительными через 80 лет после их применения. Они предполагают, что это может быть образование солей, которые повышают чувствительность смеси, или загрязнение аматола металлами, с которыми вещества контактируют в почве. Возможно, бомбы просто потеряли структурную целостность из-за того, что лежали в земле десятилетиями.

Все более чувствительные бомбы, которые прячутся в земле в неразорванном состоянии, являются проблемой по всей Европе и вообще везде, где были сброшены.

В Германии ежегодно находят более 2 000 тонн боеприпасов.

В Великобритании ежегодно также находят и обезвреживают тысячи взрывоопасных предметов.

В Италии ежегодно находят около 60 000 невзорвавшихся боеприпасов.

А в Бельгии раскопки взрывоопасных реликвий Первой мировой войны остаются ежедневной борьбой.

В общем, по оценкам команды, существуют миллионы тонн давно забытых взрывоопасных боеприпасов.

Даже ненарушенные боеприпасы вымывают токсичные соединения в землю по мере их разрушения, создавая уникальную экологическую проблему, добавляют исследователи.