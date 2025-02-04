OpenAI представляет Deep Research для сложных и объемных задач в ChatGPT

Всего через несколько дней после Copilot мы получили функцию глубоких рассуждений в составе ChatGPT. Но, в отличие от чат-бота Microsoft, в этом случае компания предлагает более новую языковую модель в основе – не o1, а o3. Как это работает и какую пользу может принести?

Что нужно знать

Deep Research – это новая функция в виде кнопки, которую вы можете включить в окне ввода запроса. Она располагается рядом с кнопкой поисковой системы, но доступна пока только подписчикам самого дорогого тарифного плана за 200 долларов. Нажимая ее, введите свое сообщение для чат-бота и таким образом он поймет, что это не обычный быстрый запрос, а задача для длительного и детального рассмотрения "сотен" источников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Суть функции – в синтезе больших объемов информации и глубоком исследовании вопросов "на уровне исследователя-аналитика". Модель o3 создана именно для этого. Пользователи ChatGPT смогут использовать функцию Deep Research для выполнения многоэтапных исследовательских задач.

Пока что новая возможность ограничена лишь 100 запросами в месяц. В ближайшее время доступ к Deep Research получат пользователи тарифных планов ChatGPT Plus и Team. Бесплатным пользователям она также станет доступна, но позже. Компания не называет сроков.

Как можно понять, для выполнения запроса вам может понадобиться некоторое время – от 5 до 30 минут, как отметили разработчики. Взамен вы получаете глубокое изложение мыслей, цитаты, структурированный материал и прочее. Функция явно понравится студентам для написания дипломных работ. Теперь вместо того, чтобы тратить несколько часов на поиск, анализ и компиляцию кучи источников, Deep Research предлагает сделать это за минуты.

Он за десятки минут выполняет то, на что человеку понадобилось бы много часов,

– говорит OpenAI.

Новую возможность тестировали на реальных задачах, для эффективного поиска нишевой, неинтуитивно понятной информации, которая требует просмотра нескольких источников. При этом, как отмечает компания, процесс обработки запроса подробно отображается в боковой панели.

Сейчас конечный результат доступен в виде текстового отчета в чате. Но в течение следующих нескольких недель OpenAI также добавит встроенные изображения, визуализации данных и другие аналитические результаты в эти отчеты для дополнительной ясности и контекста. Кроме того, вы сможете сами загружать в рамках запроса PDF-файлы и электронные таблицы, чтобы включить их в процесс обработки.

Есть проблемы

В будущем ChatGPT также будет иметь возможность для пользователей подключаться к более специализированным источникам данных, чтобы сделать его результаты еще более точными и персонализированными.

Что касается ограничений, OpenAI утверждает, что ChatGPT иногда может галлюцинировать, выдумывая или искажая факты, делать неправильные выводы при проведении глубоких исследований, хотя и "значительно реже", чем другие современные модели.

Кроме того, агенту иногда бывает трудно отличить достоверную информацию от слухов.

Пользователи также могут заметить некоторые ошибки форматирования.

Мы ожидаем, что все эти проблемы быстро решатся с увеличением использования и временем,

– отмечают в компании.

Есть конкуренты

Если все это звучит знакомо, это потому, что пакет Google Advanced включает собственную функцию Deep Research, которая не только имеет то же название, но и предлагает тот же набор возможностей. Одним из существенных отличий между ними является то, что Google предлагает доступ к Gemini Advanced через свой план One AI Premium стоимостью 20 долларов в месяц.

Для того чтобы начать пользоваться версией Deep Research от OpenAI, вам понадобится план ChatGPT Pro за 200 долларов в месяц. По крайней мере пока что.

Глубокие исследования в ChatGPT пока очень ресурсоемкие. Чем дольше длится исследование запроса, тем больше нужно вычислений для выводов,

– говорят в OpenAI.

Тесты

Функция Deep Research прошла так называемый "Последний экзамен человечества". Это новое исследование, которое тестирует модели искусственного интеллекта в широком диапазоне предметов на вопросах экспертного уровня. Он содержит более 3 000 вопросов с несколькими вариантами ответов и коротких ответов по более чем 100 предметам. В этом тесте Deep Research набирает рекордные 26,6% точности.

OpenAI также утверждает, что эта модель достигла нового самого современного результата в GAIA, еще одном публичном тесте, который оценивает ИИ на реальных вопросах.

Что дальше

OpenAI заявляет, что работает над версией Deep Research, которая базируется на меньшей и более экономически эффективной модели. Это позволит компании предложить больше вариантов на разных тарифных планах.

OpenAI надеется, что инструмент попадет в руки пользователей Plus "примерно через месяц" после завершения тестирования на безопасность.

Как и в случае с большинством других недавних релизов компании, европейским пользователям придется подождать, прежде чем они смогут опробовать инструмент: Deep Research пока недоступен для жителей Великобритании, Швейцарии и стран ЕС.

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