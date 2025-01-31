В Италии заблокировали DeepSeek: китайский ИИ имеет проблемы с защитой персональных данных
Искусственный интеллект от китайского стартапа DeepSeek стремительно набрал популярность, спровоцировав падение цен на акции технологических компаний. Однако итальянский регулятор оперативно решил заблокировать приложение.
Об этом на сайте Garante сообщили в четверг, 30 января, передает 24 Канал. Соответствующее решение приняли после запроса Италии об использовании китайской компанией персональных данных пользователей.
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Что известно о блокировке
Ограничительные меры, приняты с целью защиты данных итальянских пользователей, были введены на основании полученного сегодня сообщения от представителей компании,
– говорится в сообщении Garante.
Ответ китайской компании признали недостаточным, ведь та заявила – она не работает в Италии и не подлежит европейскому законодательству.
Напомним, ранее компания Wiz обнаружила открытый доступ к конфиденциальным данным DeepSeek, в частности, API-ключей, журналов переписки пользователей с чат-ботом, а также внутренние данные компании, которые могли использоваться для обхода механизмов безопасности и повышения привилегий пользователей.
После сообщения об утечке китайская лаборатория ИИ оперативно закрыла доступ к этой информации – менее чем за час. Интересно, что база данных DeepSeek хранилась в ClickHouse, разработанной российским "Яндексом".