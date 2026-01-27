Почему следующий телевизор может оказаться слишком дорогим для вас

Мировой рынок электроники входит в новую фазу дефицита чипов памяти, который уже начинает влиять на цены. Главной причиной стало стремительное развитие искусственного интеллекта и строительство дата-центров, которые потребляют все больше ресурсов и вытесняют потребительскую электронику.

На рынке полупроводников формируется новая нехватка, на этот раз связанная с чипами памяти. Активное развертывание дата-центров для систем искусственного интеллекта резко повысило спрос на оперативную память и флеш-накопители. В результате чипов становится меньше для привычных устройств – смарттелевизоров, смартфонов и ноутбуков. Об этом рассказывает BGR.

Почему смарттелевизоры оказались под угрозой подорожания?

Крупные производители уже предупреждают о росте стоимости компонентов. Samsung Electronics заявляет, что цены на память повышаются, а подорожание постепенно распространяется на весь рынок электроники. Часть цен на чипы уже выросла настолько, что производители могут переложить дополнительные расходы на покупателей.

Ситуацию осложняет концентрация производства. Samsung, Micron и SK Hynix и SK Hynix контролируют более 90% мирового рынка памяти. В таких условиях заказы от компаний, развивающих ИИ, становятся приоритетными, тогда как потребительская электроника отходит на второй план. Micron уже подтвердила намерения полностью выйти из потребительского бизнеса Crucial.

В то же время эксперты видят и сдержанный позитив. Производители чипов активно инвестируют в расширение мощностей. Если спрос со стороны ИИ со временем стабилизируется, это может улучшить баланс между спросом и предложением и сделать память более доступной для потребителей.

Во время CES 2026 руководитель глобального маркетинга Samsung заявил, что подорожание коснется не только продукции компании, но и всей отрасли. Samsung уже повысила цены на отдельные типы памяти на 60% в период с сентября по ноябрь 2025 года.

Как пишет WSJ, для смарт-телевизоров это означает рост розничных цен, хотя масштабы подорожания будут зависеть от региона и размера экрана. Даже модели среднего класса могут стоить заметно дороже, чем в предыдущие годы. Компоненты памяти, в частности DRAM и флэш-хранилища, занимают все большую долю себестоимости устройств.

Причина дефицита – резкое изменение структуры спроса. Системы ИИ требуют значительно больше памяти, чем бытовая электроника. Производственные мощности не способны быстро адаптироваться, ведь строительство новых фабрик требует лет и миллиардных инвестиций. В итоге чипы памяти превращаются из массового товара в стратегически ограниченный ресурс, что неизбежно толкает цены вверх.

Почему производство чипов дорожает?

Подорожание оперативной памяти – лишь часть проблем для индустрии чипов. Эксперты предупреждают, что оборудование для производства полупроводников входит в фазу резкого роста стоимости. Причины – бум ИИ, облачных вычислений и переход к новым техпроцессам. Мировые продажи оборудования для производства полупроводников продолжают быстро расти. По прогнозу отраслевой ассоциации SEMI, в 2025 году этот рынок достигнет 133 миллиардов долларов, что на 13,7% больше в годовом измерении. В 2026 году показатель должен вырасти до 145 миллиардов долларов, а в 2027 – до 156 миллиардов долларов.

Особенно это заметно в сегменте Wafer Fab Equipment. После роста продаж на 9,8% в этом году SEMI прогнозирует еще два года стабильного подъема – на 5,5% и 6,6%. Компании расширяют производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос на ИИ-ускорители, системы высокопроизводительных вычислений и премиальные мобильные процессоры. Существенно растут и капитальные затраты, связанные с памятью. Спрос на высокоскоростную память HBM толкает рынок вверх, а сегмент оборудования для NAND может вырасти на 45,4% только в этом году. Продажи оборудования для DRAM, по оценкам, также покажут прирост – примерно на 15,4%.