Стая дельфинов приплыла посмотреть на капсулу с астронавтами, которая прибыла с МКС
- Астронавты NASA Суни Уильямс и Бутч Уилмор вернулись на Землю после девятимесячного пребывания на МКС, приводнившись в Мексиканском заливе.
- Стая дельфинов подплыла к капсуле Dragon, будто приветствуя астронавтов с возвращением домой.
- NASA заверило, что дельфинам не угрожала опасность от капсулы Crew Dragon.
Астронавты NASA Суни Уильямс и Бутч Уилмор наконец-то вернулись после девятимесячного пребывания на борту Международной космической станции. Их капсула Dragon упала в Мексиканском заливе и очень быстро встретила весьма любопытных компаньонов: стая дельфинов приплыла посмотреть, что за странный объект плавает в их водах.
Вас приветствует Земля
На кадрах, снятых дроном, видно, как возле обгоревшего космического корабля появляются силуэты по меньшей мере четырех дельфинов, когда Crew Dragon качается на воде в ожидании спасения, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение NASA.
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Как рассказали очевидцы во время дальнейшей пресс-конференции, дельфины плавали вокруг корабля, пока инженеры готовились поднять его на борт баржи, что ждала рядом.
Смотрите, как дельфины приветствуют возвращение Суни Уильямс, Бутча Уилмора и Ника Хейга: видео
Однако продолжалось это недолго, всего несколько минут. Впоследствии к капсуле Dragon приблизилась большая баржа, что, вероятно, отпугнуло животных. После этого астронавтов по одному доставали из космического корабля.
В NASA отметили, что дельфинам не угрожала никакая опасность от капсулы Crew Dragon. Предположительно, это уточнение сделали из-за некоторых предыдущих инцидентов. Например, в 2020 году аварийная посадка экипажа Dragon спровоцировала ядовитые испарения, что какое-то время висели в воздухе.
Момент прибытия Dragon на землю: видео
Напомним:
- Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды 19 марта, в 01:57 по киевскому времени.
- На его борту находились в частности двое американских астронавтов – Бутч Уилмор и Суни Уильямс – из экипажа Boeing Starliner.
- Эта космическая капсула, которая должна была стать альтернативой SpaceX Crew Dragon для пилотируемых миссий NASA, но потерпела неудачу. Многочисленные поломки, в том числе утечка гелия и проблемы с двигателем, заставили вернуть Starliner на Землю без экипажа.
- Астронавты же остались на МКС на 9 месяцев вместо 8 дней.
- Маск и Трамп устроили из этого целую политическую драму, обвинив Байдена в том, что он намеренно задержал астронавтов Starliner на МКС.