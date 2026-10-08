Что нашли в Абрик-Романе?

Находки датируются периодом примерно от 62 до 40 тысяч лет назад. Это куски дерева, происходящие из 16 археологических слоев скального укрытия в муниципалитете Капельядес. Исследование возглавила Пальмира Саладье из IPHES-CERCA и Университета Ровиры-и-Вирджили, пишет Archaeology Magazine.

Это первый полный анализ древесины, извлеченной за более чем четыре десятилетия раскопок на этом месте. На протяжении десятилетий представления о технологиях неандертальцев основывались прежде всего на каменных орудиях. Древесина практически не сохраняется, поэтому значительная часть их материальной культуры оставалась невидимой для науки.

В Абрик-Романи древесина сохранилась благодаря карбонату кальция, который нарастал вокруг нее. Когда дерево сгнило, в травертине остались естественные формы. Они очень точно передают первоначальный облик предметов. Некоторые из них настолько детализированы, что на них видна внутренняя структура тканей древесины.

Другие европейские памятники уже показывали, что неандертальцы обрабатывали дерево. Особенность Абрик-Романи заключается в глубине времени. Исследователи могут проследить использование древесины на протяжении тысяч лет и многочисленных посещений одного и того же места. Оказалось, что древесина была неотъемлемой частью повседневной жизни, а не редким ресурсом.

На тех же уровнях находятся очаги, каменные орудия и кости животных. Поэтому команда может изучать, как неандертальцы организовывали свою деятельность, обращались с огнем и распределяли ресурсы в одном пространстве.

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Копья, булава и загадочные предметы

Большинство из 597 фрагментов составляют стволы, ветки, побеги, корни и кучи дров. Исследователи выделили 13 предметов, которые неандертальцы изготовили или использовали. Среди них – предметы быта, элементы конструкций, орудия и оружие.

Из уровня R происходят два деревянных копья. Одно имеет длину 2,45 метра, и его форма соответствует копью для толкания, предназначенному для ближнего боя. Второе сохранилось длиной 1,99 метра и имеет заостренный конец со следами намеренной обработки. Деревянного оружия европейского палеолита сохранилось очень мало. Самыми известными находками такого типа остаются Шенинген и Леринген в Германии.

Уровень P дал странный предмет. Его вырезали из одного куска древесины. Он имеет четкую рукоять и толстое заостренное окончание, поэтому напоминает булаву. Следы от инструментов доказывают, что кто-то сознательно придавал ему форму. Назначение предмета неизвестно, и известных аналогов у него нет.

Как неандертальцы обустраивали жилище?

Деревянные находки не ограничиваются оружием. Исследователи обнаружили предметы, похожие на контейнеры или подносы из коры. Так же были найдены скрещенные шесты, которые могли быть частью приподнятой платформы для приготовления пищи.

Один прямой деревянный элемент достигает 5,10 метра в длину. Он мог служить конструктивной деталью или способом изменить жилое пространство. Кучи дров свидетельствуют о том, что неандертальцы использовали различные методы сбора, переноски и хранения топлива.

Технологии неандертальцев выходили далеко за пределы камня,

– прокомментировал Жозеп Вальвердю из IPHES-CERCA.

Систематические раскопки на этом месте начались в 1983 году под руководством Эудальда Карбонеля. В настоящее время работами руководят Пальмира Саладье, Ма Хема Чакон и Жозеп Вальвердю. Их многолетняя работа позволяет изучать древесину наряду с очагами, костями и каменными орудиями. В совокупности эти находки воссоздают ту часть мира неандертальцев, которая утрачена в большинстве памятников.