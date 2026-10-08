Що знайшли в Абрік-Романі?

Знахідки датуються періодом приблизно від 62 до 40 тисяч років тому. Це шматки дерева, що походять із 16 археологічних рівнів скельного укриття в муніципалітеті Капельядес. Дослідження очолила Пальміра Саладьє з IPHES-CERCA та Університету Ровіри-і-Вірджилі, пише Archaeology Magazine.

Це перший повний аналіз деревини, яку дістали за понад чотири десятиліття розкопок на цьому місці. Десятиліттями уявлення про технології неандертальців спиралися насамперед на кам'яні знаряддя. Деревина майже не зберігається, тому значна частина їхньої матеріальної культури лишалася невидимою для науки.

В Абрік-Романі деревина збереглася завдяки карбонату кальцію, який наростав навколо неї. Коли дерево згнило, у травертині залишилися природні форми. Вони дуже точно передають первісний обрис предметів. Деякі з них настільки детальні, що на них видно внутрішню структуру тканин деревини.

Інші європейські пам'ятки вже показували, що неандертальці обробляли дерево. Особливість Абрік-Романі в часовій глибині. Дослідники можуть простежити використання деревини впродовж тисяч років і багатьох візитів до одного місця. Виявилося, що деревина була сталою частиною повсякденного життя, а не рідкісним ресурсом.

На тих самих рівнях лежать вогнища, кам'яні знаряддя та кістки тварин. Тому команда може вивчати, як неандертальці організовували діяльність, поводилися з вогнем і розподіляли ресурси в одному просторі.

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Списи, булава й загадкові предмети

Більшість із 597 фрагментів становлять стовбури, гілки, пагони, коріння та купи дров. Дослідники виділили 13 предметів, які неандертальці виготовили або використовували. Серед них побутові речі, елементи конструкцій, знаряддя й зброя.

З рівня R походять два дерев'яні списи. Один має довжину 2,45 метра, і його форма відповідає списові для штовхання, призначеному для ближнього бою. Другий зберігся до 1,99 метра й має загострений кінець зі слідами навмисної обробки. Дерев'яної зброї європейського палеоліту збереглося дуже мало. Найвідомішими пам'ятками такого типу залишаються Шенінген і Лерінген у Німеччині.

Рівень P дав дивний предмет. Його вирізали з одного шматка деревини. Він має чітку рукоять і товсте загострене закінчення, тому нагадує булаву. Сліди інструментів доводять, що хтось формував його свідомо. Призначення предмета невідоме, і відомих аналогів він не має.

Як неандертальці облаштовували житло?

Дерев'яні знахідки не обмежуються зброєю. Дослідники виявили предмети, схожі на контейнери або таці з кори. Також знайшли схрещені жердини, які могли бути частиною піднятої платформи для приготування їжі.

Один прямий дерев'яний елемент сягає 5,10 метра завдовжки. Він міг слугувати конструктивною деталлю або способом змінити житловий простір. Купи дров свідчать, що неандертальці використовували різні методи збирання, перенесення й зберігання палива.

Технології неандертальців сягали далеко за межі каменю,

– прокоментував Жозеп Вальвердю з IPHES-CERCA.

Систематичні розкопки на цьому місці почалися 1983 року під керівництвом Еудальда Карбонеля. Нині роботами керують Пальміра Саладьє, Ма Хема Чакон і Жозеп Вальвердю. Їхня багаторічна праця дає змогу вивчати деревину поряд із вогнищами, кістками та кам'яними знаряддями. Разом ці знахідки відновлюють частину світу неандертальців, яку втратило більшість пам'яток.