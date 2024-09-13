Воровать iPhone ради запчастей теперь нет смысла благодаря новой функции Apple

С выходом iOS 18 компания Apple существенно изменила свою политику в отношении ремонта iPhone, введя блокировку активации для отдельных деталей смартфона. Эта новая мера безопасности должна ограничить продажу компонентов с похищенных устройств.

Как часть iOS 18, публичный запуск которой запланирован на 16 сентября, функция Activation Lock теперь распространяется не только на сам iPhone, но и на такие компоненты, как батареи, камеры и дисплеи.

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Как все это работает?

Дело в том, что детали смартфона фактически привязаны к учетной записи Apple с помощью уникальных серийных номеров. Если iPhone обнаружит подержанную деталь, он предложит пользователю ввести пароль учетной записи Apple, связанный с оригинальным устройством.

Apple впервые анонсировала эту функцию в начале года в рамках борьбы с серым рынком краденых запчастей для iPhone. Ранее угнанные iPhone часто разбирали на части, а их компоненты продавали, но эта новая мера безопасности имеет целью усложнить такую практику.

Согласно апрельскому заявлению Apple, если деталь происходит с устройства, помеченного как утерянный или украденный, его возможности калибровки будут ограничены.

Бета-тестеры iOS 18 подтвердили, что система запрашивает подтверждение учетной записи при обмене деталями между устройствами, что свидетельствует о том, что функция уже работает. Однако пока что блокировка активации деталей применяется только к iPhone и не распространяется на iPad под управлением iPadOS 18.

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iOS 18 требует iPhone XR или более новой версии, и ожидается, что функция Activation Lock для запчастей станет дополнительным сдерживающим фактором для краж iPhone, что соответствует запросам клиентов и правоохранительных органов по повышению уровня безопасности.