Як частина iOS 18, публічний запуск якої запланований на 16 вересня, функція Activation Lock тепер поширюється не лише на сам iPhone, а й на такі компоненти, як батареї, камери та дисплеї.

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Як усе це працює?

Річ у тім, що деталі смартфона фактично прив'язані до облікового запису Apple за допомогою унікальних серійних номерів. Якщо iPhone виявить вживану деталь, він запропонує користувачеві ввести пароль облікового запису Apple, пов'язаний з оригінальним пристроєм.

Apple вперше анонсувала цю функцію на початку року в рамках боротьби з сірим ринком крадених запчастин для iPhone. Раніше викрадені iPhone часто розбирали на частини, а їхні компоненти продавали, але цей новий захід безпеки має на меті ускладнити таку практику.

Згідно з квітневою заявою Apple, якщо деталь походить з пристрою, позначеного як загублений або вкрадений, його можливості калібрування будуть обмежені.

Бета-тестери iOS 18 підтвердили, що система запитує підтвердження облікового запису при обміні деталями між пристроями, що свідчить про те, що функція вже працює. Однак поки що блокування активації деталей застосовується лише до iPhone і не поширюється на iPad під управлінням iPadOS 18.

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iOS 18 вимагає iPhone XR або новішої версії, і очікується, що функція Activation Lock для запчастин стане додатковим стримуючим фактором для крадіжок iPhone, що відповідає запитам клієнтів і правоохоронних органів щодо підвищення рівня безпеки.