Водночас компанія наголосила, що спершу навушники повинні отримати відповідну сертифікацію від медичних служб певної країни. Та поки Apple займатимуться цими процедурами, редакція Техно 24 має що розказати, про інноваційні можливості AirPods 4.

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Захист слуху з активним шумозаглушенням

AirPods 4 матимуть вдосконалений режим захисту слуху, який активно зменшує гучний, переривчастий шум зі швидкістю 48 000 разів на секунду.

Ця функція, яка працюватиме в усіх режимах прослуховування, має захистити користувачів від шкідливих рівнів шуму, зберігаючи при цьому природну якість звуку живих подій.

Увімкнена за замовчуванням функція АШ гарантуватиме безпечне прослуховування без шкоди для якості звуку та здоров'я користувача.

Клінічний тест слуху (Hearing Test)

Apple представить вбудований тест слуху в AirPods 4, який дозволить користувачам оцінити стан свого слуху за допомогою аудіометрії чистого тону.

Під час тесту, який триває близько п'яти хвилин, користувачам буде запропоновано постукати по екрану iPhone або iPad, коли вони почують тон.

Після завершення результати тесту, включаючи класифікацію втрати слуху та рекомендації, будуть надійно збережені в застосунку "Здоров'я", що дозволить користувачам ділитися інформацією з медичними працівниками.

Важливо! Функція Hearing Test буде вбудована в iOS 18, хоча Apple наразі очікує схвалення FDA у США як для неї, так і для нещодавно анонсованої функції слухових апаратів перед запуском. Існує ймовірність того, що таке схвалення може бути отримано до виходу iOS 18 у загальний доступ 16 вересня, але наразі немає жодних гарантій. Чи будуть доступні ці функції в інших країнах без схвалення місцевих органів, наразі невідомо.

AirPods 4 в ролі слухового апарата

Мабуть, найбільш революційною функцією є можливість використовувати AirPods 4 як слухові апарати для людей з легкою та помірною втратою слуху.

Використовуючи результати тесту слуху, Apple створить персоналізований профіль слуху, що дозволить регулювати звук у реальному часі відповідно до конкретних потреб користувача. Ця функція буде безперешкодно працювати з музикою, фільмами, телефонними розмовами та іншими медіа на пристроях Apple, забезпечуючи динамічний досвід прослуховування.

Для користувачів, які мають аудіограми від фахівців зі слуху, будуть доступні додаткові персоналізовані налаштування. Навіть ті, хто не має проблем зі слухом, можуть скористатися спеціальними частотними налаштуваннями, що робить AirPods 4 універсальним і потужним інструментом для підтримки слуху.

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Завдяки цим новим можливостям Apple позиціонує AirPods 4 як сильного конкурента на ринку слухових апаратів, пропонуючи споживачам технологічну альтернативу.