Полиция остановила 9 роскошных спорткаров, когда те направлялись на автомобильный фестиваль

Целый автопарк из девяти спортивных автомобилей остановили за превышение скорости во время автомобильной недели в Монтерее. Калифорнийский дорожный патруль заявил, что все девять водителей были привлечены к ответственности за превышение скорости.

Что произошло

Monterey Car Week – это одно из самых ожидаемых событий для автомобилистов в США, посвященное классическим автомобилям, автомобилям класса люкс и автоспорту. Фестиваль проходит на полуострове Монтерей в штате Калифорния. Он предлагает более недели непрерывных автосалонов, памятных событий, VIP-вечеринок, аукционов, гонок и много новых автомобилей почти от каждого производителя. Многие из этих мероприятий также абсолютно бесплатны для посетителей.

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В этом году все началось 9 августа, а завершилось вчера, 18 августа двумя выдающимися событиями: Фестивалем элегантности Pebble Beach, где старинные автомобили соревнуются за звание самого элегантного дизайна, и Pebble Beach RetroAuto.

Но за несколько дней до этого все еще были сосредоточены на современных спортивных автомобилях. И пока те направлялись к полуострову, несколько из них попались на нарушении правил дорожного движения.

Полиция разместила в социальных сетях видео, на котором видно очередь из девяти спорткаров, остановившихся на обочине. Среди них были Ferrari, Lamborghini, McLaren и пара Porsche. Из самого видео не понятно, почему их остановили, но больше информации нам дает комментарий. Каждая машина, несомненно, способна превысить разрешенную скорость на много километров.

Превышать скорость опасно! Превышение скорости - одно из самых распространенных нарушений правил дорожного движения и одна из основных причин смертельных случаев на дорогах. Вчера один из наших офицеров остановил 9 автомобилей на трассе СР-1 за превышение скорости. Все водители были оштрафованы,

– говорится в заметке полиции.

К счастью, все машины благополучно добрались до места назначения, чтобы показаться на глаза посетителям.