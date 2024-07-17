Хакеры, поддерживающие художников в борьбе с ИИ, взломали Disney, украв невыпущенные фильмы

У компании Disney украли огромный объем данных. Хакеры получили доступ к внутренним сообщениям в 10 000 внутренних каналов коммуникации в Slack, а также к невыпущенным фильмам и сериалам, коду, изображениям, учетным данным, внутренним сайтам и другому контенту и данным.

Что случилось

Тот, кто стоит за кибератакой, утверждает, что совершил кражу корпоративных данных компании Disney в размере 1,1 терабайта. Сообщается, что ответственность за это взяла на себя группа, которая называет себя "NullBulge".

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Неизвестно, когда именно произошел взлом. Disney отказывается комментировать инцидент, заявив лишь, что "расследует этот вопрос". Неясно также, какие именно невыпущенные проекты стали объектом кражи.

Как бы там ни было, но хакеры уже начали публиковать похищенные данные, обойдя вопрос выкупа.

Атака только началась, но у нас уже есть несколько хороших материалов. Чтобы показать, что мы настроены серьезно, вот 2 файла изнутри,

– написали преступники на своем сайте.

NullBulge называет себя "хактивистской группой, которая защищает права художников и обеспечивает справедливую компенсацию за их работу". Группа также заявляет, что "работы, созданные искусственным интеллектом, наносят вред креативной индустрии и должны быть запрещены".

Можно только догадываться, действительно ли NullBulge имеет общее с хактивизмом, или это просто случайный преступник, который прикрывается высокими намерениями. Но критика в отношении искусственного интеллекта все больше растет среди творческого сообщества и тех, кто ее поддерживает.

Творцы против ИИ

Дело в том, что для обучения ИИ компании используют огромное количество данных, буквально скармливая терабайты контента, найденного в интернете. При таких условиях трудно проконтролировать права собственности на тексты, изображения или звуки. Поэтому в наборе знаний любого алгоритма всегда есть нелицензионный контент. И хотя ИИ никогда не выдает точную копию того, на чем он учился, активисты считают, что даже само обучение на чужих работах без согласия автора должно быть запрещено.

Уже известно много случаев, когда создатели контента утверждали, что ИИ украл их работы. Кроме того, по этой причине было подано много исков против разработчиков. Среди истцов, например, есть Джордж Мартин, писатель, известный по циклу книг "После льда и пламени", по которой была снята "Игра престолов".

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В прошлом году, в разгар хайпа вокруг искусственного интеллекта, компания Disney создала рабочую группу, чтобы исследовать, как она может интегрировать искусственный интеллект в основные сферы своего бизнеса. Похоже, теперь она за это и расплачивается.