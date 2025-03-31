Европе предлагают отказаться от Windows на государственных компьютерах в пользу альтернативной ОС

Напряжение между новой администрацией США и европейскими странами растет. После слухов о возможном дистанционном отключении самолетов и других вооружений в случае несогласия с решениями об их применении, европейским институтам предлагают рассмотреть возможность перехода с Windows на собственную операционную систему, чтобы не зависеть от капризов Трампа. Вот первые детали о проекте "EU OS".

Альтернатива Windows для госсектора

Инициатива под названием "EU OS" предлагает разработать специализированную операционную систему на базе Linux для использования в государственных учреждениях Европейского Союза. Сейчас это не готовый дистрибутив, а скорее детально проработанный план, представлен в виде вебсайта, что определяет концепцию, необходимые функции, стратегии развертывания, управления и поддержки пользователей, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Register, которое первым сообщило об этих намерениях.

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Проект предусматривает создание неизменного дистрибутива Linux на основе KDE, который бы имел привычный для пользователей Windows интерфейс. Цель достаточно прагматична: обеспечить всем необходимым среднестатистическое государственное учреждение с несколькими сотнями пользователей для перехода на Linux.

Linux – семейство операционных систем на основе открытого кода. Изначально основная технология (ядро системы) была создана Линусом Торвальдсом из Финляндии. Сегодня любой может внести в нее свои правки и дополнения, но Торвальдс продолжает руководить процессом разработки и принимает окончательное решение о допущении или отклонении тех или иных предложений.

Основой новой ОС будет сборка Linux под названием Fedora. И именно это вызывает вопросы, ведь Fedora поддерживается американской компанией Red Hat. Зато в Европе есть собственный дистрибутив openSUSE. Почему не выбрали его, непонятно. Возможно, такой выбор сделали из-за того, что Fedora считается одним из самых совершенных неизменных дистрибутивов сегодня.

Автором идеи новой ОС для Европы выступает доктор Роберт Риманн, сотрудник Европейской инспекции защиты данных (EDPS). Несмотря на то, что проект стартовал совсем недавно (работа над ним на GitLab началась на Рождество), представленный план поражает уровнем детализации. На сайте проекта обсуждаются его цели, потенциальные сценарии использования и основные функциональные требования.

Например, отмечается, что новая ОС будет безопасной и "не будет звонить домой", будет создана в соответствии с требованиями государственного сектора ЕС, будет "быстрой и экологичной на новом и старом оборудовании". Общая операционная система будет основой для всех организаций в Европейском Союзе, но каждая из них сможет добавлять к ней что-то свое на национальном, региональном, отраслевом уровнях или на уровне конкретной организации, в зависимости от конкретных потребностей.

Ожидается, что это приведет к экономии денег, поскольку EU OS не требует оплаты лицензии за каждое рабочее место.

Важно отметить, что на данный момент "EU OS" является неофициальной инициативой доктора Риманна. Европарламент пока не принял решение о начале разработки и внедрения единой ОС для Евросоюза на базе Linux, но этот вопрос уже рассматривается. Глубина проработки концепции свидетельствует о серьезности намерений, и проект имеет потенциал стать значимой вехой в стремлении Европы к цифровому суверенитету.