Телескоп Джеймса Вебба подтвердил открытие древнейшей известной галактики во Вселенной

Ученые подтвердили существование самой старой известной галактики JADES-GS-z14-0, которая возникла менее чем через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Это открытие, подробно описанное в недавней статье, опубликованной в журнале Nature, подталкивает к переосмыслению теорий о раннем формировании галактик.

Галактика, обнаружена космическим телескопом Джеймса Вебба (JWST), имеет удивительное красное смещение 14,32, что бьет предыдущие рекорды для самой отдаленной галактики, которую когда-либо наблюдали люди.

А тем временем Астрофизики обнаружили связь между распадом углеводородной пыли и эволюцией галактик

Астрономы Стефано Карниани из Высшей нормальной школы в Италии и Кевин Хейнлайн из Университета Аризоны возглавили исследование, в котором использовался инструмент NIRSpec на JWST в течение почти десяти часов в январе 2024 года. Обработанный спектр предоставил неопровержимые доказательства чрезвычайного возраста и расстояния до галактики.

Ближний инфракрасный спектрограф NIRSpec на JWST умеет определять красное смещение объектов, отфильтровывая волны естественного происхождения от химических и физических процессов в звездах.

С помощью спектрального анализа команда подтвердила удаленность JADES-GS-z14-0, определив ее как самую старую галактику в истории наблюдений.

Что нам известно о самой старой во Вселенной галактике

JADES-GS-z14-0 простирается по меньшей мере на 1600 световых лет, а ее свет в основном исходит от молодых звезд, а не от центральной массивной черной дыры.

Масса галактики составляет несколько сотен миллионов масс Солнца, что составляет примерно 10% массы Молочного Пути. Несмотря на то, что она кажется относительно небольшой, эта масса является чрезвычайной, учитывая ранний период развития Вселенной, когда не ожидалось существование таких больших и развитых галактик.

Наблюдения JWST позволили заглянуть во времена, когда Вселенная была окутана туманом атомарного водорода, который рассеивал видимый свет и препятствовал глубокому исследованию времени.

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Результаты исследования JADES-GS-z14-0 бросают вызов современным научным представлениям, демонстрируя, что динамика эволюции звезд и галактик значительно превышала теоретические ожидания.

Наличие значительного количества пыли и тяжелых элементов в галактике свидетельствует о том, что многие поколения тяжелых звезд должны были существовать и погибнуть, что кажется невероятным вскоре после Большого взрыва.