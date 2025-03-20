Включите эту новую функцию вашей мобильной клавиатуры, которую все ждали годами

Жизнь стала чуточку лучше с этим обновлением Gboard для Android. Функция, которую Google добавил в набор возможностей своей клавиатуры, настолько очевидна и востребована, что можно только удивляться, почему ее не запустили раньше.

Теперь отменяйте и возвращайте

Новая долгожданная функция Gboard – это возможность отменять последнее действие и возвращать случайно или намеренно удаленный текст. До сих пор если вы стерли кусок текста, но потом передумали и хотите его вернуть, вам приходилось печатать все заново. Теперь в этом нет необходимости, ведь вы можете отменить последние действия, вернув все обратно, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Google.

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К сожалению, Gboard не сообщает о том, что изменилось в программе, считая, что пользователь каким-то образом должен сам об этом догадаться.

Обновите вашу программу в Play Маркете, а затем вызовите клавиатуру в любой программе, где можно писать текст.

Теперь нажмите на новую иконку с четырьмя квадратами, которая недавно также обновилась до нового дизайна. Она расположена на первой позиции в верхней строке предложений.

Новая кнопка отмены будет доступна в перечне быстрых функций. Просто зажмите ее и перетащите наверх к строке предложений, разместив в удобном для вас месте.

Теперь новая кнопка будет всегда под рукой. Но учтите, что она скрывается в случаях, когда вы печатаете текст: клавиатура начинает предлагать вам слова для быстрого ввода или исправления, и таким образом просто перекрывает все значки. Чтобы воспользоваться функцией в таком случае, нажмите на те же самые четыре квадрата.

Если вы не можете выполнить отмену действия, кнопка будет оставаться неактивной. Последнее действие (например, удаление) отменяется по одной букве за раз, если только вы не удалили все слово или предложение сразу.

История этой функции остается, если вы сворачиваете Gboard и открываете снова, оставаясь при этом в текстовом поле приложения. Но если вы полностью выйдете из приложения, эта память будет потеряна.

Также Google развернул панель инструментов голосового ввода на телефонах Android. Об этом было объявлено в марте 2025 года на презентации Pixel Feature Drop. Теперь когда вы вводите текст с помощью голоса, вы можете нажать на стрелки рядом, чтобы свернуть клавиатуру. При этом вам будет доступна кнопка удаления неправильного текста, выбора языка, паузы распознавания и повторного вызова клавиатуры.