Трамп тайно просил Илон Маска купить его провальную соцсеть Truth Social

После того, как Дональда Трампа заблокировали во всех соцсетях, он запустил собственный сервис, который копировал суть и частично дизайн Twitter. И хотя его проект смог набрать определенное количество пользователей, все они пришли туда только чтобы читать сообщения своего бывшего президента, поэтому Truth Social фактически была полностью провальной. Как теперь выяснилось, Трамп хотел избавиться от сервиса, продав его Маску.

Нам всем хотелось бы, чтобы Маск выбрал покупку и дальнейшее разрушение республиканской нишевой соцсети Truth Social, а не Twitter. Однако, к сожалению, он поступил именно так, как поступил. Как сообщает Washington Post со ссылкой на инсайдерские источники, Трамп сделал Маску предложение, от которого тот, очевидно, легко смог отказаться.

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Несчастливые дни Truth Social

Запущен в феврале 2022 года Truth Social теряет как деньги, так и подписчиков практически с самого начала своей деятельности. Все это время Трамп финансировал проект из своего кармана.

Как говорят источники, менее чем через два года после запуска, а именно летом 2023 года, Трамп спросил Маска, заинтересован ли он в покупке его соцсети, которая собрала в себя аудиторию из его сторонников-республиканцев, многих из которых давно заблокировали в других соцсетях. Примерно в то же время подал в отставку технический директор сервиса. Очевидно, дела шли не очень хорошо.

Мы не знаем, что именно сказал Маск. Но очевидно, что сделка не состоялась. В феврале 2024 года Truth Social слилась с другой компанией и получила разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам США на преобразование в публичную компанию, что откроет доступ к инвестициям. Сам Трамп сохранит долю в новой компании – СМИ называют сумму в 4 миллиарда долларов в виде 58-69 процентов акций.

Маск уже получал вопросы о вероятном обсуждении покупки, но сказал лишь, что "никогда не был в Мар-а-Лаго" (частная резиденция во Флориде, принадлежащая Дональду Трампу). Представители самого бывшего президента США также ничего не комментируют. Зато пресс-секретарь Trump Media Шеннон Девайн отшутилась: "Мы слышали, что Трамп и Маск действительно обсуждали покупку Washington Post. Но они решили, что это не имеет никакой ценности".

Новость о возможном предложении Трампа появилась после того, как на прошлой неделе New York Times сообщила, что Маск вместе с некоторыми другими богатыми республиканскими донорами встретился с Трампом в Палм-Бич, штат Флорида, чтобы обсудить потенциальные пожертвования на его предвыборную кампанию. После этого Маск написал на своей странице в X, что он "не жертвует деньги ни одному из кандидатов в президенты США".