Дональд Трамп хочет отменить запрет TikTok в США

Хотя TikTok является одним из крупнейших приложений в App Store и Google Play, сейчас он находится на пути к запрету в США с начала 2025 года. Согласно новому сообщению, новоизбранный президент Дональд Трамп намерен остановить этот запрет.

Детали

Отмена запрета TikTok в США является одним из предвыборных обещаний Трампа, и он, судя по всему, собирается сдержать слово, сообщает 24 Канал со ссылкой на материал в The Washington Post. Согласно закону, принятого в апреле при поддержке обеих партий, приложение для публикации коротких видео должно найти нового владельца вне Китая или потерять доступ к пользователям из США.

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[Трамп] ценит широту и охват TikTok, который он мастерски использовал вместе с подкастами и новыми медиа для победы,

– сказала руководительница первой кампании Трампа Келлиэнн Конвей, которая работала в Белом доме при первой его каденции и остается близкой к нему.

Конвей теперь также выступает в защиту TikTok несмотря на то, что это китайское приложение, а именно Трамп в конце своего первого срока на посту начал вводить ощутимые санкции против страны. После некоторого перемирия в торговой войне между странами, он в мае 2019 года сообщил, что планирует повысить пошлины с 10% до 25% на почти половину всех товаров из Китая, а в конце своей каденции ввел ограничения для Huawei, которые едва не привели к банкротству производителя техники. Наконец, именно Трамп в 2020 году заявлял, что планирует запретить TikTok в США. Он выступил против идеи продажи американского филиала сервиса какой-то из местных компаний (например, Microsoft), а взамен собирался полностью отменить разрешение на работу в стране. Однако сделать этого он уже не успел, поскольку проиграл выборы еще до того, как расследование в отношении ByteDance, которая владеет TikTok, завершилось.

Теперь Трамп и его соратники почему-то передумали. "Есть много способов привлечь Китай к ответственности за пределами отчуждения 180 миллионов американских пользователей" от приложения, сказала Келлиэнн Конвей. Она говорит, что Трамп "признал, что демократы являются партией запретов — автомобилей на газу, ментоловых сигарет, вейпов, пластиковых соломинок и TikTok", а потому собирается это изменить, чтобы не посягать на "пространство личного выбора".

Новоизбранный президент еще не объявил решение о том, действительно ли он отменит запрет и как именно, но некоторые советники якобы ожидают, что он вмешается, пишет WP со ссылкой на свои источники, которые говорили на условиях анонимности.