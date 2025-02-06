Трамп говорит NASA удалить с сайта все об успехах женщин в космосе, разнообразии, экологии

NASA работает над выполнением приказа Трампа, направленного на прекращение программ DEI, включающих обеспечение разнообразия, равенства и инклюзивности для работников государственных организаций. Космическое агентство должно изъять из своих сайтов термины, связанные с доступностью, коренными народами, женщинами, экологией и другими темами, которые нынешняя администрация считает "расточительством".

Что происходит?

В служебной записке, разосланной еще 22 января, сотрудникам NASA приказали "вычистить" упоминания определенных терминов с сайтов агентства до конца дня. В тексте буквально сказано, что это "просьба бросить все и изменить приоритеты вашего рабочего дня". При этом отмечалось, что список актуален только на текущее утро и "он может расширяться в течение дня", сообщает 24 Канал со ссылкой на 404 Media.

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Список содержит упоминания о разнообразии, равенство, программы DEI, недостаточно представлены группы/людей, экологическую справедливость и "все, что конкретно направлено на женщин (женщины на руководящих должностях и т.д.)". NASA пока не комментирует эту утечку, несмотря на обращение журналистов.

Напомним, сразу после того, как президент Дональд Трамп объявил свой указ о сворачивании программ равенства и разнообразия в федеральном правительстве, государственные организации и частные компании начали одна за другой отменять свои собственные программы DEI.

Эти программы разделяли американцев по расовому признаку, зря тратили деньги налогоплательщиков и приводили к позорной дискриминации,

– сказала исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петро в записке от 22 января.

До распоряжений Трампа NASA называли одним из лучших работодателей в США по показателю разнообразия в 2023 году.

Согласно отчету Офиса генерального инспектора NASA за 2021 год, рабочий коллектив NASA тогда состоял примерно из 35% женщин и 30% представителей меньшинств. Однако агентству рекомендовали и в дальнейшем продолжать улучшать инклюзивность среди своих работников.

В отчете Офиса за 2024 год сделан вывод, что "несмотря на поддержку со стороны руководства Агентства и многочисленные инициативы, направленные на увеличение разнообразия, мы обнаружили, что NASA не достигло значительного прогресса в увеличении представительства женщин и меньшинств среди гражданского персонала или руководящих должностей".

На сайтах NASA сейчас происходят серьезные изменения. Например, статья 2023 года, в которой упоминали полет астронавтов NASA 1978 года, включавший первых женщин, чернокожих и азиатско-американских астронавтов, была удалена с сайта агентства. В перспективе это приведет к стиранию важных вех в истории космического агентства. Кроме того, такие слова, как "инклюзивный", были заменены на "справедливый", а слово "инклюзия" вообще было изъято со страниц NASA.

Пытаясь выполнить распоряжение Трампа, NASA также приостановило работу нескольких комитетов по астрофизике и планетологии, поскольку работает над тем, чтобы выяснить, как эти группы относятся к уже отмененным программам DEI.