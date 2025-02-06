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У службовій записці, розісланій ще 22 січня, співробітникам NASA наказали "вичистити" згадки певних термінів із сайтів агентства до кінця дня. У тексті буквально сказано, що це "прохання кинути все і змінити пріоритети вашого робочого дня". При цьому зазначалося, що список актуальний лише на поточний ранок і "він може розширюватися протягом дня", повідомляє 24 Канал з посиланням на 404 Media.

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Список містить згадки про різноманітність, рівність, програми DEI, недостатньо представлені групи/людей, екологічну справедливість і "все, що конкретно спрямоване на жінок (жінки на керівних посадах тощо)". NASA поки що не коментує цей витік попри звернення журналістів.

Нагадаємо, відразу після того, як президент Дональд Трамп оголосив свій указ про згортання програм рівності та різноманітності у федеральному уряді, державні організації та приватні компанії почали одна за одною скасовувати свої власні програми DEI.

Ці програми розділяли американців за расовою ознакою, даремно витрачали гроші платників податків і призводили до ганебної дискримінації,

– сказала виконувачка обов'язків адміністратора NASA Джанет Петро в записці від 22 січня.

До розпоряджень Трампа NASA називали одним із найкращих роботодавців у США за показником різноманітності у 2023 році.

Згідно зі звітом Офісу генерального інспектора NASA за 2021 рік, робочий колектив NASA тоді складався приблизно з 35% жінок і 30% представників меншин. Проте агентству рекомендували й надалі продовжувати покращувати інклюзивність серед своїх працівників.

У звіті Офісу за 2024 рік зроблено висновок, що "попри підтримку з боку керівництва Агентства та численні ініціативи, спрямовані на збільшення різноманітності, ми виявили, що NASA не досягло значного прогресу в збільшенні представництва жінок і меншин серед цивільного персоналу або керівних посад".

На сайтах NASA зараз відбуваються серйозні зміни. Наприклад, стаття 2023 року, в якій згадували політ астронавтів NASA 1978 року, що включав перших жінок, чорношкірих та азійсько-американських астронавтів, була видалена з сайту агентства. В перспективі це призведе до стирання важливих віх в історії космічного агентства. Крім того, такі слова, як "інклюзивний", були замінені на "справедливий", а слово "інклюзія" взагалі було вилучено зі сторінок NASA.

Намагаючись виконати розпорядження Трампа, NASA також призупинило роботу кількох комітетів з астрофізики та планетології, оскільки працює над тим, щоб з'ясувати, як ці групи ставляться до вже скасованих програм DEI.