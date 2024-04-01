Нужен ли вам дополнительный антивирус, если вы пользуетесь Windows Defender

Сегодня можно найти множество бесплатных антивирусов для собственного ПК, которые обещают нам защиту от самых разнообразных опасностей. Вместе с тем современные операционные системы от Microsoft имеют Windows Defender - встроенный антивирус, который защищает пользователя и его данные. Но действительно ли этого достаточно и, нужно ли нам искать дополнительную защиту?

Пользователи часто задумываются над тем, на какой же инструмент стоит положиться. 24 Канал разбирался, достаточно ли встроенного в Windows антивируса и действительно ли он защищает ваш ПК.

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Windows Defender – встроенная антивирусная программа, входящая в состав современных операционных систем Windows. Она предлагает пользователям защиту по умолчанию. Эффективность этого встроенного решения оставляла желать лучшего, но со временем все изменилось.

Насколько эффективен Windows Defender

Для многих пользователей Windows Defender очень удобный антивирус, ведь он работает тихо в фоновом режиме, защищая системы, не требуя дополнительной настройки или установки. Так сложилось, что он считался некачественным по сравнению со сторонними альтернативами. Однако усовершенствования, которые он приобрел со временем сегодня позиционируют Windows Defender как серьезного конкурента для аналогов и надежного защитника для пользователей.

Оценки авторитетных исследовательских организаций, таких как AV-Test, дают представление об эффективности антивирусного программного обеспечения. Согласно отчету AV-Test за декабрь 2023 года, Windows Defender продемонстрировал очень хорошие результаты по различным показателям.

В частности, он продемонстрировал отличные возможности в обнаружении уязвимостей "нулевого дня" и безупречную работу по идентификации известных вирусов.

Производительность и удобство для пользователей

Влияние Windows Defender на производительность системы находится в пределах приемлемых пороговых значений, при этом его показатель перебоев в работе минимален. Несмотря на критику пользовательского интерфейса, опции настройки, такие как DefenderUI, позволяют пользователям приспосабливать параметры к своим предпочтениям.

Достаточно ли только Windows Defender для защиты ПК?

Windows Defender обеспечивает надежную защиту от широкого спектра угроз, что делает его жизнеспособным вариантом для пользователей, которые ищут надежное антивирусное программное обеспечение. В большинстве случаев в сценариях бытового использования компьютера вам не нужно устанавливать дополнительный антивирус.

Однако пользователи со специфическими требованиями, например, те, что предпочитают решения с открытым исходным кодом или ищут дополнительные функции, такие как интегрированная VPN, могут рассмотреть альтернативные антивирусные пакеты.

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Вывод

Несмотря на то, что Windows Defender отлично гарантирует безопасность и эффективность, пользователям рекомендуется изучить различные антивирусные решения,, чтобы убедиться, что они соответствуют их индивидуальным потребностям.

В конечном итоге, решение полагаться исключительно на Защитника Windows или рассмотреть другие варианты зависит от таких факторов, как личные предпочтения и желаемые функции. Однако, если вы ищете ежедневную надежную защиту компьютера без дополнительных опций, встроенного решения вам будет более чем достаточно.