Космический самолет Dream Chaser пройдет завершающие испытания перед полетом к МКС

Уникальный проект Dream Chaser - первый в мире коммерческий космический корабль такого типа, приземлился в Космическом центре NASA им. В конце этого года он должен отправиться в путешествие к Международной космической станции (МКС).

Этот современный космический самолет, известный как Dream Chaser DC-100 Tenacity, пройдет окончательные испытания и проверку тепловой защиты в Космическом центре имени Кеннеди. После этого он будет интегрирован с одноразовым грузовым модулем и подготовлен к запуску на борту ракеты "Вулкан" компании United Launch Alliance (ULA).

А тем временем Астронавты NASA испытывают нетрадиционные скафандры в пустыне Аризоны и это выглядит странно



Dream Chaser прибыл в центр NASA имени Кеннеди / Фото NASA



Dream Chaser готовят к полету в конце 2024 года / Фото NASA

Долгое путешествие к звездам

Проект Dream Chaser, разработанный компанией Sierra Space, в этом году празднует свое 20-летие. Изначально задуманный как более легкая и универсальная альтернатива космическим шаттлам NASA, Dream Chaser столкнулся с неудачами в 2014 году, когда агентство решило заключить контракт стоимостью 7 миллиардов долларов с компаниями Boeing и SpaceX на пилотируемые полеты на МКС.

Однако проект был возрожден в 2016 году, когда космическое ведомство возобновило сотрудничество с компанией Sierra Space, отметив необходимость создания коммерческого многоразового космического самолета для выполнения грузовых миссий на МКС.

Миссия и возможности

Согласно текущему контракту, Dream Chaser Tenacity должен осуществить по меньшей мере семь грузовых полетов на МКС. Первый полет корабля запланирован на конец этого года. В частности, Dream Chaser оснащен уникальным грузовым модулем Shooting Star ("Падающая звезда"), способным перевозить более 3,5 тонн припасов, научного оборудования и экспериментальных наборов.

Инновационный дизайн и возможность многократного использования

Особенностью Dream Chaser является его многоразовая конструкция. После доставки полезного груза модуль Shooting Star будет использоваться для сбора отходов с МКС, которые сгорят при входе в атмосферу Земли.

будет использоваться для сбора отходов с МКС, которые сгорят при входе в атмосферу Земли. Сам космический корабль спроектирован таким образом, чтобы приземляться как самолет на обычные взлетно-посадочные полосы, что позволяет его ремонтировать и готовить к следующим миссиям.

Хотя каждый грузовой модуль является одноразовым, будущие итерации будут иметь увеличенную вместимость, демонстрируя масштабируемый подход к космической логистике.

Операционные детали миссии

Во время своей первой миссии Dream Chaser пристыкуется к МКС на 45 дней .

. Ожидается, что в следующих миссиях продолжительность стыковки увеличится до 75 дней , что позволит проводить более масштабные операции и увеличит возможности доставки.

, что позволит проводить более масштабные операции и увеличит возможности доставки. Космический корабль оборудован для возвращения на Землю до 2,5 тонн груза, включая результаты экспериментов и другие материалы.

Несмотря на относительно жесткую посадку с силой торможения около 1,5 g, тщательная упаковка гарантирует безопасное возвращение чувствительных и хрупких предметов.

Возможности на будущее

Прибытие Dream Chaser в Космический центр Кеннеди является знаковым событием, поскольку Sierra Space и NASA готовятся к дебютному полету космического корабля. Успех программы Dream Chaser может проложить путь к более частым и эффективным перевозкам грузов на МКС и с МКС, повышая эксплуатационные возможности космической станции и способствуя достижению более широких целей исследования и коммерциализации космоса.

Dream Chaser: смотрите видео

Смотрите также Джефф Безос перезапустит свою компанию космического туризма после взрыва два года назад

Этот инновационный проект является очередным свидетельство растущей роли частных компаний в освоении космоса и постоянную эволюцию дизайна космических кораблей, что обещает новую эру универсальности и устойчивости космических путешествий. И даже на фоне возможного завершения проекта МКС такие корабли, как Dream Chaser станут ценным инструментом для будущих миссий по исследованию космоса.