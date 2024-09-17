Земля могла иметь кольцо, как у Сатурна 466 миллионов лет назад: как оно повлияло на климат

Исследователи из Университета Монаша в Австралии предложили интересную гипотезу: Земля могла иметь кольцо из обломков, подобное кольцам Сатурна, около 466 миллионов лет назад. Они предполагают, что это кольцо образовалось после того, как планета притянула и разбила астероид, обломки которого падали на Землю в течение десятков миллионов лет.

Гипотеза возникла после того, как ученые проанализировали метеоритные кратеры, датируемые ордовицким периодом. Изучая расположение 21 известного кратера той эпохи, они использовали модели движения тектонических плит, чтобы проследить их начальные позиции на момент падения.

, с результатами исследования ученых можно ознакомиться в журнале Earth & Planetary Science Letters

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Интересно, что все кратеры появились в пределах 30 градусов от экватора, что исследователи признали значительной аномалией, которая указывает на неслучайность падения метеоритов. Чтобы понять это необычное распределение кратеров, исследователи сосредоточились на участках земной коры с середины Ордовицкого периода, которые остались относительно нетронутыми, исключая регионы, пострадавшие от тектонических сдвигов, эрозии или захоронения.

Их выводы указали на стабильные регионы в Западной Австралии, Африке, Северной Америке и некоторых частях Европы, где сохранились доказательства метеоритных ударов.

Теория предполагает, что около 466 миллионов лет назад гравитация Земли захватила астероид, пролетавший мимо Земли. Объект был разорван гравитационными силами, образовав кольцо вокруг планеты. В течение следующих нескольких миллионов лет обломки этого астероида падали на Землю, особенно в экваториальных регионах, создавая кратеры, которые изучали исследователи.

Обломки от этих метеоритных ударов провели минимальное время в космосе, прежде чем врезаться в Землю, что согласуется с идеей о том, что астероид уже находился на близкой орбите, когда он распался.

Что нам дает это открытие?

Эта теория астероидных колец может пролить свет на другие исторические загадки. Примерно через 20 миллионов лет после этого события Земля вступила в Горнянский ледниковый период, самый холодный период за последние полмиллиарда лет.

Ученые предполагают, что кольцо вокруг Земли могло способствовать этому глобальному похолоданию. Из-за осевого наклона Земли экваториальное кольцо могло заблокировать часть солнечных лучей, что потенциально снизило глобальную температуру и привело к ледниковому периоду.

Идея о том, что кольцевая система могла повлиять на глобальную температуру, добавляет новый уровень сложности к нашему пониманию того, как внеземные события могли формировать климат Земли,

– отметил профессор Энди Томкинс, который возглавлял исследование.

Ученые также провели сравнение с другими небесными явлениями, отмечая, что планетарные кольца могут быть частью природного цикла. Например, знаковые кольца Сатурна появились всего 10 миллионов лет назад и могут исчезнуть в течение следующих 100 миллионов лет.

Между тем Марс сейчас находится в процессе распада одного из своих спутников, Фобоса, что в конечном итоге может сформировать новое кольцо вокруг планеты в ближайшие 20-40 миллионов лет.

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Впереди еще много работы

Будущие исследования будут сосредоточены на моделировании разрушения астероида, формировании кольца и постепенном превращении материала кольца в метеориты. Исследователи также планируют изучить потенциальное влияние таких колец на климат Земли. Однако важно признать, что хотя теория является смелой и интригующей, она может опираться на ограниченные данные, поскольку исследование только 21 кратера не обязательно является статистически достоверным.