Таинственные знаки из каменного века могут быть утраченными предшественниками письменности

В пещерах на юго-западе Германии обнаружили артефакты из бивней мамонтов и костей пещерных львов, покрытые загадочными узорами. Эти знаки, оставленные представителями ориньякской культуры десятки тысяч лет назад, оказались гораздо сложнее обычного декорирования. Последние исследования указывают на то, что эти символы могут быть древнейшей в мире формой структурированной передачи информации.

Какую тайную информацию пытались сохранить наши предки?

Археологические находки в пещерах Швабского Альба, датируемые периодом между 43 000 и 34 000 лет назад, заставляют научное сообщество пересмотреть историю возникновения письменности. Исследователи проанализировали более 3 000 индивидуальных отметок на 260 объектах, среди которых фигурки животных, инструменты и украшения. Хотя эти знаки, например точки, линии, кресты, зигзаги и звезды, не являются полноценной письменностью в современном понимании, они демонстрируют впечатляющую системность, пишет ScienceAlert.

Лингвист Кристиан Бенц из Саарского университета и археолог Ева Дуткевич из Берлинских государственных музеев применили статистические модели и алгоритмы для изучения структуры этих знаков. Они измеряли уровень энтропии и плотность информации, сравнивая их с древнейшими известными системами, например протошумерская клинопись, возникшая около 5 300 лет назад.

Результаты оказались потрясающими: сложность расположения символов каменного века почти идентична структуре первых месопотамских табличек, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.



Фигурка мамонта из Ауриньяка, вырезана из слоновой кости и покрыта загадочными знаками / Фото Bentz & Dutkiewicz, PNAS



Исследование показало, что выбор знаков был сознательным и зависел от типа объекта. Например, на фигурках людей никогда не ставили кресты, хотя они часто встречаются на изображениях животных, например лошадей или мамонтов. Зато на инструментах никогда не фиксировали точки.



Интересно, что плотность информации на фигурках была примерно на 15 процентов выше, чем на орудиях труда. Один из самых известных артефактов – фигурка "Адоранта" (человеко-льва) из бивня мамонта – содержит ряды из 12 или 13 точек и насечек. По мнению Евы Дуткевич, это могли быть календарные наблюдения, позволявшие древним охотникам следить за временем.



Ориньякский костяной артефакт (вверху), иллюстрация вырезанных на нем меток (внизу) и каталог этих меток (слева) / Фото Bentz & Dutkiewicz, PNAS



Артефакты из кости и слоновой кости с маркировками / Фото Bentz & Dutkiewicz, PNAS

Эти системы символов оставались неизменными в течение почти 10 000 лет, что свидетельствует об устойчивой культурной традиции, которая передавалась из поколения в поколение, пишет New Scientist. Хотя эти знаки исчезли задолго до появления настоящей письменности, они доказывают, что первые люди, которые пришли в Европу, уже имели когнитивные способности к абстрактному мышлению и хранению данных вне собственной памяти.



Статуэтка "Адорант" содержит символы, которые могут кодировать такое же количество информации, как и древнейшие формы письменной речи / Фото Landesmuseum Württemberg/Hendrik Zwietasch

Палеоантрополог Женевьева фон Петцингер отмечает, что повторяемость и организация этих паттернов четко указывают на наличие определенного значения, понятного тогдашним людям, даже если мы никогда не сможем его расшифровать.

Отсутствие развития этой системы в полноценное письмо ученые объясняют социальными условиями. Археолог Бен Марвик высказал предположение, что для тогдашних охотников-собирателей имеющаяся система была идеальной, пишет Science, а потребность в более сложной форме записи возникла лишь впоследствии в Месопотамии из-за роста плотности населения и развития торговли.

Однако находки ориньякской культуры подтверждают, что корни человеческой коммуникации уходят гораздо глубже в прошлое, чем мы представляли.



Эта глиняная табличка из Месопотамии датируется примерно 3500 годами назад и иллюстрирует форму протоклинописи, предшественника клинописи, лежащей в основе шумерского языка / Фото Staatliche Museen zu Berlin, Vorderasiatisches Museum/Olaf M. Tesmer