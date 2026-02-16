Что стало непреодолимой проблемой для развитой культуры?

Исследование, опубликовано в журнале National Science Review, предлагает детальную реконструкцию количества осадков в среднем течении реки Янцзы в период 4,6 – 3,5 тысячи лет назад. Ученые проанализировали сталактит HS4 из пещеры Хэшан, использовав изотопы кальция, углерода и следовые элементы. Такой подход позволил определить изменения годового количества осадков с точностью до нескольких десятков лет.

Полученные данные показали три сухих периода, когда уровень осадков снижался ниже 700 миллиметров в год: примерно 4,36 – 4,33 тысячи лет назад, 4,23 – 4,10 тысячи лет назад и 3,57 – 3,55 тысячи лет назад.

В то же время зафиксировано два слишком влажных интервала: 3,95 – 3,84 тысячи лет назад и 3,70 – 3,59 тысячи лет назад, когда количество осадков превышало 1000 миллиметров в год.

Именно эти влажные фазы совпадают с археологическими свидетельствами масштабных наводнений в регионе. Исследователи подчеркивают, что самые интенсивные периоды повышенной влажности продолжались до 50 лет в пределах общих влажных фаз продолжительностью примерно 140 и 80 лет. Для аграрного общества это означало потерю пригодных земель из-за заболачивания и разливов рек.



Ареал обитания культуры Шицзяхэ / Фото Wikimedia

Культура Шицзяхэ, которая существовала примерно 4,6 – 3,9 тысячи лет назад, считалась одной из самых развитых неолитических сообществ региона. Ее центр занимал около 1,8 квадратного километра, имел городские укрепления, развитую систему водного менеджмента, производство нефрита и керамики. Однако около 3,9 тысячи лет назад эта культура пришла в упадок и население покинуло территорию.

Эти новые климатические данные показывают четкую связь между пиками осадков и демографическим спадом. Во время сухих периодов население не исчезало. Археоботанические исследования свидетельствуют, что общины адаптировались, увеличив долю проса – культуры, которая требует 350 – 550 миллиметров осадков в год. Зато в периоды избыточной влажности возможности адаптации были ограниченными.

Средний уровень осадков 4,6 – 3,5 тысячи лет назад составлял примерно 850 миллиметров в год, что меньше современного показателя около 1150 миллиметров. Несмотря на это, именно короткие, но интенсивные фазы с избытком воды стали критическими.

Почему изменились осадки?

Исследователи связывают изменения режима осадков с перестройкой муссонной системы Восточной Азии и колебаниями ENSO.

Что такое ENSO Это природный климатический феномен, описывающий колебания температуры поверхностных вод океана и атмосферного давления в экваториальной части Тихого океана, которые значительно влияют на глобальный климат. Это один из важнейших факторов ежегодной глобальной изменчивости климата. К нему относятся Эль-Ниньо и Ла-Нинья, теплые и холодные течения океана, из-за которых на планете периодически наступают рекордно горячие годы.

Около 4 тысяч лет назад зафиксирован переход в климатических паттернах, что могло изменить пространственное распределение дождей в Северном, Центральном и Южном Китае.

Вывод работы однозначный – для сложных аграрных обществ избыток воды может быть не менее разрушительным, чем её дефицит. История Шицзяхэ демонстрирует, что даже развитые системы управления водными ресурсами имеют предел устойчивости перед длительными климатическими возмущениями.