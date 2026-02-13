Что рассказывает подводный клад о кризисе Римской империи?

Еще в 2024 году дайвер-любитель сделал это открытие во время погружения у побережья итальянской Сардинии. Он заметил концентрацию бронзовых дисков на морском дне. То, что сначала выглядело как россыпь обломков, впоследствии оказалось масштабным кладом монет. В течение последнего квартала 2025 года специалисты Министерства культуры Италии подняли более 50 тысяч римских монет. Теперь, в 2026-м, они готовы представить результаты своей работы, пишет Daily Galaxy.

Речь идет преимущественно о бронзовых нумми – монетах, введенных во время денежной реформы императора Диоклетиана в 294 году нашей эры. Чеканка найденных экземпляров датируется примерно 324 – 340 годами. На них изображены характерные для IV века мотивы – Sol Invictus, христограмма Chi-Rho, укрепленные крепости и сцены побед.

Монетные знаки указывают на производство в Галлии и восточном Средиземноморье, что свидетельствует об объединении финансовых потоков из разных провинций империи.



Римские монеты были спрятаны на мелководном, травянистом участке морского дна и потенциально могут свидетельствовать о наличии кораблекрушения / Фото Министерства культуры Италии

Важно, что археологи не обнаружили никаких остатков корпуса корабля. Зато на месте нашли обломки транспортных амфор, железные гвозди и остатки упаковочных материалов. Это подтверждает морскую транспортировку, но не позволяет установить тип судна или его владельца. Монеты лежали плотной массой, что указывает на быстрое захоронение, а не постепенное рассеивание.

Итальянские власти уже классифицировали находку как крупнейший морской клад римских монет в Средиземноморье и один из наиболее хорошо сохранившихся в Европе. Все артефакты объявлены государственной собственностью. Сейчас продолжаются консервация и атрибуция, а часть экспонатов планируют передать в региональные музеи после 2026 года.



Крупный план некоторых римских монет, найденных у побережья Италии / Фото Министерства культуры Италии

Особое внимание исследователей привлекло состояние монет. Бронзовые нумми IV века обычно имели тонкое серебряное покрытие, которое быстро разрушается в почве. Однако сардинские образцы сохранили поверхностный слой.

Причина – в специфике среды. Клад лежал в зоне морской травы Posidonia oceanica. Ее корневая система задерживает осадок, постепенно поднимает морское дно и создает анаэробные условия (без кислорода), существенно снижающие коррозию металлов. По оценкам ученых, осадок накапливается со скоростью 0,6 – 5 миллиметров в год, поэтому монеты могли быть полностью изолированы уже через 20 – 30 лет после попадания в воду.



Император Константин , изображен на монете / Фото RAMM

Контекст находки важен и с экономической точки зрения. Реформы Диоклетиана должны были стабилизировать имперскую финансовую систему, но инфляция и падение доверия к валюте продолжались. К середине IV века значительную часть выплат военным и чиновникам осуществляли зерном, маслом, тканями. Сокровище возле Сардинии может отражать попытку перемещения налоговых поступлений или перераспределения денежных ресурсов в период, когда сама монета теряла авторитет.



Ромул и Рем на монете, посвященной древней столице Римской империи / Фото RAMM

В отличие от наземных сокровищ, которые часто связаны с политическими кризисами или попытками скрыть сбережения, этот не демонстрирует признаков намерения возврата. Неясно, как монеты оказались именно здесь. Или кто-то намеренно выбросил их, или шторм сбросил их с корабля, или действительно была авария, но корабль или не сохранился, или лежит где-то в другом месте.