В Перу нашли город возрастом 3500 лет, который соединял побережье и Анды

Археологи в Перу обнаружили древний город Пенико, которому около 3500 лет. Расположенный в 320 километрах от Лимы, он служил торговым центром между общинами Тихоокеанского побережья, Анд и бассейна Амазонки, открывая новые страницы истории ранних цивилизаций Америки.

Уникальная находка в провинции Барранка, привлекла внимание мирового научного сообщества. Археологи во главе с Рут Шейди представили город Пенико, который, вероятно, возник между 1800 и 1500 годами до нашей эры. Эта находка может изменить представление о развитии ранних обществ в регионе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Загадка Пенико: ключ к пониманию древнего мира

Исследователи считают, что Пенико был важным торговым узлом, который соединял различные культуры – от побережья Тихого океана до горных районов Анд и даже тропиков Амазонки. Город расположен на склоне холма на высоте около 600 метров над уровнем моря, что делает его стратегически важным пунктом для обмена товарами и идеями. Дроновые съемки показали центральную круговую структуру на террасе холма, окруженную остатками зданий из камня и глины.

Интересно, что Пенико имеет сходство с городом Карал, древнейшей известной цивилизацией в Америке, расположенной всего в 27 километрах к западу. По мнению ученых, Пенико мог возникнуть после упадка Карала из-за климатических изменений.



Модель найденного города / Скриншот из видео Reuters

Это открывает новые вопросы о миграции и адаптации древних обществ к природным вызовам. Исследование Карала, которое датируется 3000-1800 годами до нашей эры, показывает, что регион был колыбелью урбанизации в Америке, а Пенико может быть частью этого культурного комплекса.



Структура в Пенико / Скриншот из видео Reuters

Город, вероятно, был основан в тот же период, когда в других частях мира – в Месопотамии и Азии – расцветали ранние цивилизации. Это подчеркивает глобальный контекст находки и важность Перу как одного из центров человеческой истории.

Напомним, что недавно лицо женщины каменного века воссоздали через 10 тысяч лет после ее смерти. Исследование показало, что женщина имела голубые или светлые глаза и "промежуточный" тон кожи, что отличает ее от других жителей мезолита.