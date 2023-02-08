Искусственный интеллект помог расшифровать обугленный античный свиток из Геркуланума

Исследователи использовали машинное обучение, чтобы различить слабые чернила на свитке папируса. В их руки попала 2000-летняя книга посвященная царям, правившим после Александра Македонского.

После смерти Александра Македонского в 323 году до нашей эры его империя распалась. В тексте упоминаются македонские полководцы Селевк, ставший править обширной территорией на Ближнем Востоке, и Кассандр, правивший Грецией после смерти Александра.

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Что известно

Свиток был найден на Вилле папирусов в Геркулануме, городе, разрушенном Везувием вместе с Помпеями.

На вилле была большая библиотека, но папирусы обуглились во время извержения вулкана.

Исследуемый свиток был подарен Наполеону Бонапарту в 1804 году . Тот передал его в Институт Франции, одно из старейших научных учреждений страны, где свиток хранится до сих пор.

. Тот передал его в Институт Франции, одно из старейших научных учреждений страны, где свиток хранится до сих пор. По словам Ричарда Янко, профессора классических исследований Мичиганского университета, в 1986 году попытка развернуть папирус привела к его повреждению.

Компьютерную программу научили обнаруживать чернила на папирусе, дав ей анализировать древние свитки с помощью компьютерной томографии. Так текст становится все более разборчивым.

Многое в свитке все равно остается загадкой. Автор текста неизвестен. Также необычно, что свиток оказался внутри виллы: в основном там хранились книги по философии, многие из которых написаны Филодемом, жившим в Геркулануме за сотню лет до извержения.

Янко предположил, что свиток мог быть одолжен и не возвращен.

Одна из теорий состоит в том, что сам Филодем использовал его как источник для написания своей работы "О добром царе согласно Гомеру". В этой работе Филодем сравнивает царей, приходя к выводу, что после Александра Великого правители становились все хуже и хуже. Покровителем Филодема был человек по имени Луций Кальпурний Пизон Цезонин, римский правитель Македонии. Возможно Филодем давал Пизону пример хороших царей, чтобы тот мог превзойти своих предшественников.