Швейцарские инженеры разработали дрон PercHug, который способен садиться на деревья, как летучая мышь

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) в Швейцарии разработали PercHug –легкий дрон весом всего 550 граммов. В отличие от традиционных БПЛА, которые нуждаются во взлетно-посадочной полосе для посадки, PercHug использует шарнирные крылья, которые могут быть как жесткими для полета, так и гибкими, чтобы цепляться за опоры, такие как деревья и столбы.

Эту уникальную способность ученые позаимствовали у летучих мышей и сов. При разработке концепции и первых успешных прототипов инженеры черпали вдохновение у природы.

Читайте на сайте DJI представила маневренный FPV-беспилотник Avata 2

"Загнутый нос" дрона позволяет ему автоматически принимать вертикальное положение при обнаружении препятствия. Когда PercHug контактирует с препятствием, натяжной трос ослабляется, активируя пружинный механизм, который разворачивает крылья вокруг опоры.



Вот как дрон будет садиться на деревья / Фото Nature

Эта конструкция устраняет потребность в традиционном шасси, делая дрон легче и увеличивая его потенциальную полезную нагрузку и дальность полета.

Как это работает на практике

Во время испытаний PercHug показал 73% успешных посадок на деревья и столбы после короткого периода планирования. Однако разработчики признают, что показатель успешности приземления нуждается в улучшении, прежде чем дрон можно будет надежно использовать для установки дорогостоящего оборудования, такого как датчики и камеры.

Смотрите также Исследователи разработали мягких роботов, способных откидывать и вытягивать конечности

Сейчас PercHug – это планер, который запускается вручную и не имеет системы управления. Будущие разработки будут включать добавление электронной системы пилотирования и навигации, датчиков контроля и механизма для самостоятельного отрыва от опор для продолжения полета.

Потенциальные сферы применения PercHug включают мониторинг окружающей среды, инспекцию инфраструктуры и спасательные операции в труднодоступных районах.