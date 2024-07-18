Цю унікальну здатність науковці запозичили у кажанів та сов. Під час розробки концепції та перших успішних прототипів інженери черпали натхнення в природи.

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"Загнутий ніс" дрона дозволяє йому автоматично приймати вертикальне положення при виявленні перешкоди. Коли PercHug контактує з перешкодою, натяжний трос послаблюється, активуючи пружинний механізм, який розгортає крила навколо опори.



Ось як дрон сідатиме на дерева / Фото Nature

Ця конструкція усуває потребу в традиційному шасі, роблячи дрон легшим і збільшуючи його потенційне корисне навантаження і дальність польоту.

Як це працює на практиці

Під час випробувань PercHug показав 73% успішних посадок на дерева і стовпи після короткого періоду планування. Однак розробники визнають, що показник успішності приземлення потребує покращення, перш ніж дрон можна буде надійно використовувати для встановлення дорогого обладнання, такого як датчики і камери.

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Наразі PercHug – це планер, який запускається вручну і не має системи управління. Майбутні розробки включатимуть додавання електронної системи пілотування і навігації, датчиків контролю і механізму для самостійного відриву від опор для продовження польоту.

Потенційні сфери застосування PercHug включають моніторинг довкілля, інспекцію інфраструктури та рятувальні операції у важкодоступних районах.