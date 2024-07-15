В одному з відео м'який чотириногий робот рухається поверхнею, поки на одну з його кінцівок не падає камінь. Використовуючи реверсивні суглоби, які нагріваються електричним струмом, робот від'єднує пошкоджену кінцівку і продовжує рух.

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Пізніше ця кінцівка може бути знову приєднана за допомогою того ж методу нагрівання. Ця здатність подібна до того, як ящірка відкидає хвіст у відповідь на небезпеку, демонструючи адаптивність і стійкість робота.

Інше відео ілюструє сценарій, коли м'який робот не може подолати проміжок між двома столами. Йому допомагають два ідентичні роботи, які прикріплюються до першого робота, ефективно збільшуючи його довжину.

Ця комбінована структура потім успішно пересувається від одного столу до іншого. Такі спільні зусилля роботів підкреслюють їхній потенціал у подоланні фізичних перешкод за допомогою тимчасових модифікацій.

Інноваційна технологія

Хоча концепція модульної робототехніки, коли роботи змінюють свою структуру, не є абсолютно новою, підхід дослідників з Єльського університету є інноваційним.

Традиційні системи покладаються на механічні з'єднання і магніти, які роблять їх жорсткими. На відміну від них, ці нові м'які суглоби роботів виготовлені з безперервної термопластичної піни і липкого полімеру. За допомогою електричного струму ці суглоби можна розплавити, роз'єднати, а потім знову зібрати, пропонуючи більшу гнучкість і функціональність.

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Дослідники вважають, що їхня технологія може прокласти шлях до створення роботів зі здатністю до значної зміни форми. Змінюючи свою масу за допомогою автотомії (самоампутування) та інтерфузії (самозрощення), ці роботи зможуть досягти нових рівнів адаптивності та функціональності, що потенційно може призвести до революції в галузі робототехніки.