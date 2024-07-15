В одном из видео мягкий четвероногий робот движется по поверхности, пока на одну из его конечностей не падает камень. Используя реверсивные суставы, которые нагреваются электрическим током, робот отсоединяет поврежденную конечность и продолжает движение.

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Позже эта конечность может быть снова присоединена с помощью того же метода нагревания. Эта способность подобна тому, как ящерица отбрасывает хвост в ответ на опасность, демонстрируя адаптивность и устойчивость робота.

Другое видео иллюстрирует сценарий, когда мягкий робот не может преодолеть промежуток между двумя столами. Ему помогают два идентичных робота, которые прикрепляются к первому роботу, эффективно увеличивая его длину.

Эта комбинированная структура затем успешно передвигается от одного стола к другому. Такие совместные усилия роботов подчеркивают их потенциал в преодолении физических препятствий с помощью временных модификаций.

Инновационная технология

Хотя концепция модульной робототехники, когда роботы меняют свою структуру, не является абсолютно новой, подход исследователей из Йельского университета является инновационным.

Традиционные системы полагаются на механические соединения и магниты, которые делают их жесткими. В отличие от них, эти новые мягкие суставы роботов изготовлены из непрерывной термопластичной пены и липкого полимера. С помощью электрического тока эти суставы можно расплавить, разъединить, а затем снова собрать, предлагая большую гибкость и функциональность.

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Исследователи считают, что их технология может проложить путь к созданию роботов со способностью к значительному изменению формы. Изменяя свою массу с помощью автотомии (самоампутирования) и интерфузии (самовозрастания), эти роботы смогут достичь новых уровней адаптивности и функциональности, что потенциально может привести к революции в области робототехники.