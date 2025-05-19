Дроны доставки Amazon внезапно разбились, перепутав дождь с землей

В январе 2025 года компания Amazon временно приостановила свою службу доставки дронами в Техасе и Аризоне после серии аварий. В одном из случаев два дрона разбились с интервалом в несколько минут, а один даже загорелся от удара. Оба аппарата упали с высоты более 60 метров после того, как их пропеллеры прекратили вращаться. Судя по всему, это произошло из-за неправильных показателей высоты.

После расследования регуляторов появились первые подробности, которые оказались неожиданными. Отчет показывает, что причиной стали дождь и слишком чувствительные датчики, что привело к ошибочному восприятию дождя как приближение к земле, сообщает 24 Канал со ссылкой на DroneDJ.

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Детали расследования

Обе аварии были связаны с изменением в программном обеспечении, которая повысила чувствительность LiDAR-датчиков, размещенных на корпусе дронов. В условиях дождя эти датчики ошибочно сообщали, что дроны уже находятся на земле. В результате системы инициировали автоматическое отключение двигателей, считая, что посадка уже состоялась, хотя на самом деле аппараты все еще находились в воздухе.

Еще одной причиной, которая повлияла на ситуацию, хотя и не стала главной, является то, что из новых моделей дронов были удалены физические "переключатели посадки" – металлические контакты, которые использовались в предыдущих моделях дронов для контактного подтверждения приземления.

Без этого аппаратного анализа дроны полагались исключительно на программное обеспечение и данные датчиков для определения своего положения. Три человека, знакомые с деталями аварий, сообщили, что отсутствие этих переключателей, вероятно, способствовало авариям.

Реакция Amazon и дальнейшие шаги

Интересно, что Amazon отрицает этот вывод регуляторов и называет его "неправильным". Пресс-секретарь компании Кейт Кудрна заявила, что эти утверждения являются "безответственными". Она говорит, что дроны Amazon имеют "множественные входные данные датчиков" для предотвращения подобных ошибок, а также отметила, что текущая модель дронов является безопаснее и надежнее предыдущих моделей и соответствует всем стандартам безопасности FAA (Федеральное управление гражданской авиации).

Несмотря на это, аварии стали очередным препятствием для амбиций Amazon в сфере доставки дронами, которые начались еще с обещания Джеффа Безоса в 2013 году о 30-минутной доставке по воздуху. Более десятилетия спустя эти планы все еще далеки от широкой реальности.

Компания сталкивалась с другими вызовами, включая аварию с пожаром в 2021 году и жалобы на шум от предыдущих моделей дронов. Текущее поколение дронов может доставлять посылки в радиусе 12 километров и летать со скоростью до 107 километров в час. Оно полагается исключительно на компьютерное зрение на основе камер и программного обеспечения. Некоторые критики считают негативным этот тренд с переходом к более легким, программно-ориентированных конструкций за счет механических систем.

Пока неизвестно, что Amazon будет делать со всем этим. Ее новые дроны имеют одобрение FAA. Полеты были возобновлены еще в марте. Сейчас доставка дронами Amazon доступна только в двух районах Техаса. В планах компании – расширение на другие города, а также на международные рынки, такие как Великобритания и Италия.