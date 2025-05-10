Детали

Революционный беспилотник, по словам разработчиков, способен не только пережить удар молнии, но и вызвать его целенаправленно. Над этим проектом работает технологическая компания Nippon Telegraph and Telephone (NTT), которая уже длительное время ищет эффективный способ защиты своего телекоммуникационного оборудования от атмосферных разрядов, сообщает 24 Канал со ссылкой на анонс компании.

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Новый дрон функционирует как своеобразный летающий громоотвод. По словам компании, аппарат может подниматься под грозовые облака и вызывать электрические разряды, выдерживая их мощность с очень незначительными повреждениями корпуса. При этом беспилотник продолжает полет, даже после прямого удара молнии.

Технологию уже протестировали в реальных условиях. 13 декабря 2024 года в японской префектуре Симанэ, во время приближения грозовой тучи, дрон поднялся на высоту 300 метров, неся с собой токопроводящий провод, соединенный с наземным выключателем. При активации этого выключателя дрон электрически заземлялся, что увеличивало электрическое поле вокруг него и провоцировало удар молнии. По утверждению NTT, дрон выдержал разряд, хоть и претерпел частичное плавление своего защитного покрытия.



Так выглядит новый дрон / Фото Nippon Telegraph and Telephone

Несмотря на то, что заявления пока не проверены независимо, в компании считают, что эта технология способна обеспечить защиту от молний в масштабах городов и инфраструктурных объектов. Сегодня молнии поражают землю около 6 тысяч раз ежеминутно. Один разряд может вызвать пожары, разрушить бетон, обесточить районы или полностью вывести из строя электронику.

Ранее ученые также экспериментировали с лазерной технологией, которая позволяет управлять молниями. Однако, в отличие от лазеров, дроны должны быть дополнительно защищены от высоких электрических нагрузок. Чтобы это обеспечить, инженеры NTT поместили аппарат в металлическую клетку Фарадея, которая направляет ток вокруг устройства и снижает электромагнитные помехи. В лабораторных условиях дрон также успешно выдержал искусственные разряды, которые, по словам компании, в пять раз превышали силу естественной молнии.

По словам компании, цель проекта – создание автономной системы, которая сможет не только определять зоны риска, но и активным способом вызывать удары молнии на себя и безопасно отводить их в землю.

Смотрите краткую презентацию технологии: видео на английском

Сейчас эта технология рассматривается как потенциальное решение для тропических регионов, где частота ударов молнии самая высокая. Но исследователи также предостерегают: климатические изменения и загрязнение воздуха могут сделать молнии более частыми даже в умеренных зонах.

Кроме защиты, в компании мечтают о еще одном направлении – использования энергии молний. Однако это пока только гипотетический сценарий. Современные технологии не позволяют эффективно аккумулировать и передавать столь мощные разряды в энергосистему. В прошлом попытки собрать энергию молнии часто называли бесперспективными.