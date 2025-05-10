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Революційний безпілотник, за словами розробників, здатен не лише пережити удар блискавки, а й викликати його цілеспрямовано. Над цим проєктом працює технологічна компанія Nippon Telegraph and Telephone (NTT), яка вже тривалий час шукає ефективний спосіб захисту свого телекомунікаційного обладнання від атмосферних розрядів, повідомляє 24 Канал з посиланням на анонс компанії.

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Новий дрон функціонує як своєрідний літаючий громовідвід. За словами компанії, апарат може підніматися під грозові хмари й викликати електричні розряди, витримуючи їхню потужність з дуже незначними ушкодженнями корпусу. При цьому безпілотник продовжує політ, навіть після прямого удару блискавки.

Технологію вже протестували в реальних умовах. 13 грудня 2024 року в японській префектурі Сімане, під час наближення грозової хмари, дрон піднявся на висоту 300 метрів, несучи із собою струмопровідний дріт, з’єднаний із наземним вимикачем. При активації цього вимикача дрон електрично заземлювався, що збільшувало електричне поле навколо нього та провокувало удар блискавки. За твердженням NTT, дрон витримав розряд, хоч і зазнав часткового плавлення свого захисного покриття.



Так виглядає новий дрон / Фото Nippon Telegraph and Telephone

Попри те, що заяви поки не перевірені незалежно, у компанії вважають, що ця технологія здатна забезпечити захист від блискавок у масштабах міст та інфраструктурних об’єктів. Сьогодні блискавки вражають землю близько 6 тисяч разів щохвилини. Один розряд може спричинити пожежі, зруйнувати бетон, знеструмити райони або повністю вивести з ладу електроніку.

Раніше вчені також експериментували з лазерною технологією, яка дозволяє керувати блискавками. Проте, на відміну від лазерів, дрони мають бути додатково захищені від високих електричних навантажень. Щоб це забезпечити, інженери NTT помістили апарат у металеву клітку Фарадея, яка направляє струм довкола пристрою та знижує електромагнітні перешкоди. У лабораторних умовах дрон також успішно витримав штучні розряди, які, за словами компанії, у п’ять разів перевищували силу природної блискавки.

За словами компанії, ціль проєкту – створення автономної системи, яка зможе не лише визначати зони ризику, але й активним способом викликати удари блискавки на себе й безпечно відводити їх у землю.

Дивіться коротку презентацію технології: відео англійською

Наразі ця технологія розглядається як потенційне рішення для тропічних регіонів, де частота ударів блискавки найвища. Але дослідники також застерігають: кліматичні зміни та забруднення повітря можуть зробити блискавки частішими навіть у помірних зонах.

Окрім захисту, у компанії мріють про ще один напрямок – використання енергії блискавок. Проте це поки що лише гіпотетичний сценарій. Сучасні технології не дозволяють ефективно акумулювати та передавати настільки потужні розряди в енергосистему. У минулому спроби зібрати енергію блискавки часто називали безперспективними.