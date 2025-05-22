Після розслідування регуляторів з'явилися перші подробиці, які виявилися неочікуваними. Звіт показує, що причиною стали дощ та занадто чутливі датчики, що призвело до помилкового сприйняття дощу як наближення до землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на DroneDJ.

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Деталі розслідування

Обидві аварії були пов'язані зі зміною в програмному забезпеченні, яка підвищила чутливість LiDAR-датчиків, розміщених на корпусі дронів. В умовах дощу ці датчики помилково повідомляли, що дрони вже знаходяться на землі. У результаті системи ініціювали автоматичне відключення двигунів, вважаючи, що посадка вже відбулась, хоча насправді апарати все ще перебували в повітрі.

Ще однією причиною, котра вплинула на ситуацію, хоча й не стала головною, є те, що з нових моделей дронів були видалені фізичні "перемикачі посадки" – металеві контакти, які використовувалися в попередніх моделях дронів для контактного підтвердження приземлення.

Без цього апаратного аналізу дрони покладалися виключно на програмне забезпечення та дані датчиків для визначення свого положення. Три особи, знайомі з деталями аварій, повідомили, що відсутність цих перемикачів, ймовірно, сприяла аваріям.

Реакція Amazon і подальші кроки

Цікаво, що Amazon заперечує цей висновок регуляторів і називає його "неправильним". Прессекретарка компанії Кейт Кудрна заявила, що ці твердження є "безвідповідальними". Вона каже, що дрони Amazon мають "множинні вхідні дані датчиків" для запобігання подібним помилкам, а також наголосила, що поточна модель дронів є безпечнішою та надійнішою за попередні моделі й відповідає всім стандартам безпеки FAA (Федеральне управління цивільної авіації).

Попри це, аварії стали черговою перешкодою для амбіцій Amazon у сфері доставки дронами, які почалися ще з обіцянки Джеффа Безоса у 2013 році про 30-хвилинну доставку повітрям. Понад десятиліття по тому ці плани все ще далекі від широкої реальності.

Компанія стикалася з іншими викликами, включаючи аварію з пожежею у 2021 році та скарги на шум від попередніх моделей дронів. Поточне покоління дронів може доставляти посилки в радіусі 12 кілометрів і літати зі швидкістю до 107 кілометрів на годину. Воно покладається виключно на комп'ютерний зір на основі камер та програмного забезпечення. Деякі критики вважають негативним цей тренд з переходом до легших, програмно-орієнтованих конструкцій за рахунок механічних систем.

Наразі невідомо, що Amazon робитиме з усім цим. Її нові дрони мають схвалення FAA. Польоти були відновлені ще в березні. Зараз доставка дронами Amazon доступна лише у двох районах Техасу. У планах компанії – розширення на інші міста, а також на міжнародні ринки, такі як Велика Британія та Італія.